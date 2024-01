Reta a AMLO ir a megafarmacia... y si no hay medicinas, que renuncie

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrea Rocha, abogada de personas con cáncer, propuso al presidente Andrés Manuel López Obrador ir a la megafarmacia del Bienestar a surtir recetas médicas junto con los pacientes, luego de que asegurara en su conferencia mañanera que no hay desabasto de medicamentos.

"Propongo al Presidente que vayamos a la megafarmacia; él, yo, los pacientes, invitemos a los medios de comunicación, nosotros vamos a llevar nuestra lista de medicamentos, constatada por las clínicas que hay en el país. Sí están los fármacos renuncio a apoyar a los papás, pero si no están, yo le voy a pedir que renuncie, estamos cansados de las promesas. Él se comprometió a que estarían todos los medicamentos del mundo, que los pacientes en México necesitan", expresó la abogada Rocha.

La integrante de la Unión Nacional contra el Desabasto A. C. enfatizó que es lamentable que López Obrador, desde Palacio Nacional, "diga cosas que no son, cuando la realidad es otra": Los pacientes no tienen medicamentos en las clínicas". La abogada dijo que espera la respuesta del Presidente y asistirá con 100 pacientes a la megafarmacia para adquirir sus medicinas.

AMLO: Si un paciente no encuentra un medicamento en la megafarmacia, no significa que esta no funcione

En su conferencia de este martes 16 de enero, el Presidente recalcó que si un paciente no encuentra un medicamento en la megafarmacia del Bienestar, no significa que esta no funcione.

"En la megafarmacia hay todos los medicamentos, en esta semana estarán con nosotros los respetables del abasto de medicinas en general", señaló.

Una paciente que a la que representa la abogada Andrea Rocha llamó a la megafarmacia en cuatro ocasiones para adquirir Exemestano de 25 miligramos, pero no obtuvieron el fármaco.

"Para el mes de marzo va a estar terminando el plan de otorgar atención médica y medicamentos gratuitos a todos los que no tienen seguridad social de 23 estados que han sumado a la federalización", dijo López Obrador.