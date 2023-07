Dependerá INAI de resultado del 2024

Un organismo autónomo que arroje transparencia sobre la vida pública es posiblemente una de las señales más claras de modernidad y democracia para un país, un factor que le sitúa a uno inmediatamente en el primer mundo, si es que estaba en el segundo. ¿En qué mundo está México? En el caso de su Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales (INAI) desde luego en el primero, por no hablar de que está adherido al convenio 108 de la Unión Europea, que le permite intercambiar datos y fortalecer relaciones comerciales transfronterizas de forma segura y homologada. México, además, preside hoy algunas de las organizaciones internacionales más potentes en esta materia, como son la Conferencia Internacional de Comisionados de la Información y la Asamblea Global de Privacidad, algo que no ocurrió antes. En el ámbito regional también preside la Red de Transparencia y Acceso a la Información y la Red iberoamericana de Protección de Datos Personales.

Este sexenio, sin embargo, el INAI, cuya autonomía está regulada en la Constitución, ha sufrido duros embates por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le ha colocado en una situación comatosa. Tres de sus siete comisionados, cuyo mandato concluyó, no han sido sustituidos, algo que le compete al Senado.

El presidente ha hecho uso de sus facultades para vetar esos nuevos nombramientos en dos ocasiones, y el asunto ha llegado a la Suprema Corte, de quien se espera que resuelva lo que se ha atascado en el lado de la política.

DESOYEN MANDATOS

La mayoría oficialista ha desoído en dos ocasiones los mandatos de jueces federales para que el organismo pueda convocar plenos con solo cuatro miembros, de forma que sus funciones más importantes no queden paralizadas, y para que se nombre a los que faltan. Para alivio de los comisionados, el jueves pasado, la Corte calificó de "omiso" al Senado por no avanzar en ese mandato y se espera que se pronuncie de nuevo cuando un ponente redacte otro proyecto al respecto. "En agosto, lo que esperamos es que la Corte resuelva que podamos sesionar con solo cuatro miembros, porque no creemos que el Senado vaya ya a nombrar, en el tiempo que queda, a los tres que faltan", dice a este periódico Julieta del Río Venegas, una de las comisionadas.