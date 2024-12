Sheinbaum responde a Ministerio de Exteriores de China

Por: El Universal

Noviembre 27, 2024 - 10:56 a.m.

"No es un tema de politización", respondió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, después de que China declaró que la "politización" de asuntos económicos y comerciales "no beneficia" a ningún país.

En su conferencia mañanera de este miércoles 27 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre las declaraciones de la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, quien señaló que la cooperación comercial entre China y otros países se basa en principios de mercado y normas internacionales.

"Politizar las cuestiones económicas y comerciales no sirve a los intereses de ninguna parte", afirmó la vocera.

"No es un tema de politización, y además se tienen buenas relaciones con China porque también es importante decirlo. Nosotros tenemos buenas relaciones con todo el mundo y tenemos muy buenas relaciones con China, y hay comercio con China.

"El objetivo nuestro es que mucho de lo que se perdió en muchos años de producción nacional, por la importación, lo recuperemos, incluso más; pero es un asunto, no de definición frente a China, sino de definición de desarrollo nacional, de una política de desarrollo nacional. Entonces no tiene que ver con una nacionalidad u otra", dijo la Presidenta.

Refirió que México privilegia a aquellos países con los que se tienen tratados "y particularmente en T-MEC que ha sido benéfico para México": "Pero eso no quiere decir que no pueda haber importación de productos de uno u otro país, y además que no tengamos nuestro propio plan, por eso se llama plan México".

Recientemente China afirmó que la "politización" de asuntos económicos y comerciales "no beneficia" a ningún país, en respuesta a las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre las acusaciones de que productos chinos ingresan a Estados Unidos y Canadá a través de su territorio.

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, señaló en rueda de prensa que la cooperación comercial entre China y otros países se basa en principios de mercado y normas internacionales.