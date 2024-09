La reflexión de AMLO al responder su última pregunta como presidente

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, este 27 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó la última sesión de preguntas con los medios asistentes, antes de entrar en el marco de la sucesión presidencial, la cual se llevará a cabo el próximo 1 de octubre.

Al dar por terminada su conferencia, a tres días de dejar la Presidencia de México, distintos medios no dejaban ir al dirigente, pues continuaban haciendo preguntas, mientras López Obrador les decía; "adiós, adiós... ya vamos a desayunar".

Pese a la plena intención de retirarse del recinto, una pregunta lo hizo retroceder y colocarse nuevamente en el atril para responder reflexivamente a lo que sería su última pregunta siendo presidente de México.

La última pregunta de AMLO como presidente de México

Ya sin micrófonos y con todos los medios al acecho y hablándole al mismo tiempo, la comunicadora Meme Yamel cuestionó al mandatario y le dijo: ¿qué aprendizaje o lección se lleva de su etapa como presidente?

"El pueblo de México es amoroso, que es el mejor pueblo del mundo, nuestro pueblo", respondió López Obrador.

Una vez teniendo la atención del tabasqueño, la comunicadora le pidió que les diera un consejo a los jóvenes políticos, a lo que él mencionó: "que le tengan siempre mucho amor al pueblo y si no alcanzan a querer al pueblo, que cuando menos lo respeten; que no lo ofendan, que no lo ninguneen", esas fueron las palabras del mandatario para concluir la penúltima mañanera.