Pide Xóchitl respetar decisión de SCJN en caso NL

Tijuana, México

"Hay una Suprema Corte de Justicia que tomó la decisión y las decisiones de la Corte se acatan", afirmó Xóchitl a su llegada al Puerto fronterizo de El Chaparral en Tijuana.





"Mi rival a vencer es la señora de enfrente (Claudia Sheinbaum), México va a tener una Presidenta", aseguró.

Con un retraso de una hora, la aspirante a la Presidencia por parte de PAN-PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, indicó que la crisis de Nuevo León se dio porque personas como Samuel García piensan que pueden quebrantar la ley en cualquier momento.

Y lamentó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha protegido a García en Nuevo León, de manera pública.

"Me parece que la legalidad tiene que ver con el Gobierno federal, que para él la ley no es la ley entonces se les hace muy fácil decir 'pues yo me voy por la libre, finalmente violo la ley, le doy la vuelta a la ley'", determinó.

Este sábado hizo un compromiso con asociaciones de la sociedad civil en materia de migración, de ahí que se presentara en el puerto de entrada de El Chaparral.

El Pastor Tomás Diosdado, del albergue Alfa y Omega de Mexicali, indicó que a Gálvez se le pidieron dos cosas: que regrese el fondo de migralidad y el fondo de migrantes.

"También le pedimos hacer un comunicado en todos los medios para difundir que no es delito grabar a las autoridades para exponer las violaciones a los migrantes, como extorsiones, secuestro, queremos que ella abandere este tema", apuntó Diosdado.

Para esta tarde, Gálvez tiene otro evento programado con militancia.