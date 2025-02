Hallan en pizzería a niña desaparecida desde diciembre en Tlaxcala

TLAXCALA, Tlax.- En su primer día de trabajo en una pizzería de Tenancingo, Tlaxcala, una niña de 13 años, reportada como desaparecida desde el 7 de diciembre de 2024, fue localizada por la Policía de Género del municipio. La menor había acudido al establecimiento en busca de empleo y fue allí donde finalmente la rescataron.

Dado que esta región tlaxcalteca es conocida por casos de trata de personas con fines de explotación sexual, su desaparición generó una rápida movilización de las autoridades ante la posibilidad de que estuviera en riesgo.

"A nosotros nos notificaron, por medio de fiscalía de personas, del boletín que la menor se encontraba extraviada desde el 7 de diciembre; empezó la búsqueda en nuestro municipio y en municipios colindantes, pero no contábamos con reporte. Se publicó en las redes sociales y grupos vecinales de aquí del municipio para la localización de la menor, hasta que se logró la localización", comentó Guadalupe Rivera, comandante de la Unidad de Género de la Policía Municipal.

Tras su hallazgo y las primeras declaraciones, la policía descartó que hubiera sido víctima del delito de trata de personas; en cambio, confirmaron que la menor de edad había huido de su hogar debido a la violencia familiar.

"Ella empieza a llorar, le digo que no llore, que se tranquilice, que todo va a estar bien, que le vamos a notificar a sus familiares ya que es menor de edad y no puede andar sola, no se puede valer por ella misma todavía. Ella comenta que no quería ver a sus familiares", remarcó Rivera.

Explicó que su labor se limitó a resguardar a la menor y tomar su testimonio, mientras que la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y No Localizadas (FEPDNL) será la encargada de investigar si se cometió algún delito en su contra.

La niña se fue por maltratos de su abuela

Según el testimonio de la niña, decidió irse de casa por cuenta propia, debido a que sufría maltratos por parte de su abuela.

"Comenta que de voluntad propia se fue de su casa porque la abuelita la maltrataba; la abuelita le comentó que si no le gustaba estar en su casa de la señora que se podía ir y ella lo que hizo es agarrar sus cosas y se fue, es lo que la menor comentó", señaló la comandante.

La menor, cuya identidad se mantiene reservada por razones legales, es hija de padres ausentes. Su padre la abandonó junto con su hermana, cuando ambas eran muy pequeñas, mientras que su madre trabaja en Campeche, por lo que estaba bajo el cuidado de su abuela, de quien presuntamente recibe malos tratos.

Más de un mes lejos de casa, la menor rentaba en Puebla

Desde su desaparición, la niña estuvo más de un mes fuera de su hogar. Según los informes policiales, durante ese tiempo vivió en un departamento en la ciudad de Puebla, donde pagaba renta para mantenerse.

Su paradero fue descubierto cuando regresó a Tenancingo, municipio del sur de Tlaxcala, y buscó empleo en una pizzería ubicada en la colonia Centro de esa demarcación. Los dueños del local la habían contratado, a pesar de ser menor de edad, pero al ver su ficha de búsqueda en redes sociales, notificaron a la Policía Municipal para evitar cualquier implicación legal.

Cuando los agentes llegaron para rescatarla, la menor rompió en llanto y suplicó que no la regresaran con su familia.

"Ella comentó que no quería ver a sus familiares porque su mamá y su papá no estaban en el municipio y estaba bajo el resguardo de su abuelita", detalló Rivera.

Para continuar con las investigaciones, la niña fue entregada al personal de la FEPDNL, a través del DIF municipal, donde se determinarán las medidas de protección necesarias para su bienestar.