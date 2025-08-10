Operativo policial libera a mujeres con diabetes retenidas por deuda

Dos mujeres que permanecían cautivas en una prisión comunitaria, sin alimentos y sin medicinas, por una deuda económica que habían contraído, pero ya habían cubierto, fueron rescatadas en un operativo de la Policía Estatal, en la comunidad Hidalgo, del municipio de Las Margaritas.

Las mujeres que padecen diabetes, tuvieron que enfrentar en una celda de la comunidad de unos 450 habitantes, durante más de una semana, la falta de alimentos y medicinas.

Hace unos meses, una de las mujeres pidió un préstamo a un agiotista por la cantidad de 100 mil pesos, pero con los intereses del 20%, la deuda llegó hasta los 300 mil pesos, pero finalmente logró cubrir, confirmaron pobladores.

El problema escaló, porque el prestamista Efraín Hernández, estaba molesto, porque la deudora no pagó a tiempo, por lo que la acusó ante las autoridades ejidales, que aprobaron castigarla con prisión. La deudora no tenía cómo comprar que había pagado.

Así, Gloria Pérez Velasco, la deudora fue encarcelada, pero cuando su hermana, María del Carmen Pérez Velasco, intentó evitar que la llevaran detenida para encarcelarla, también la recluyeron en la prisión de la comunidad, habitada por indígenas tojolabales.

Los familiares de las mujeres encarceladas pidieron durante varios días su liberación, ya que no recibían medicamentos y tampoco alimentación adecuada.

En las recientes horas, funcionarios de la delegación de Gobierno en Las Margaritas y la Fiscalía de Justicia Indígena, llegaron a la comunidad donde establecieron un diálogo con las autoridades ejidales, hasta conseguir la liberación de las detenidas.

La Fiscalía de Chiapas informó que las dos mujeres al dejar la prisión fueron trasladadas a su hogar, donde se recuperan.

Agregó que se ha iniciado una investigación "para deslindar y fincar las responsabilidades que correspondan". El Ministerio Público prometió que este abuso no quedará en la impunidad, sobre todo, por vulnerar los derechos de dos mujeres.

En las comunidades de Chiapas, es frecuente encontrar agiotistas que cobran altos intereses por préstamos de dinero que es usan las familias para mandar a sus parientes a Estados Unidos.