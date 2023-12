Germán Martínez reprueba estrategia de seguridad de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador Germán Martínez reprobó la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, denominada "Abrazos y no balazos", y dijo que con ella sólo ha conseguido que los criminales asesinen y actúen sin miedo a las consecuencias.

Se refirió a la masacre ocurrida el pasado 17 de diciembre en Salvatierra, Guanajuato, donde fueron asesinados 12 jóvenes que estaban en una posada navideña, y señaló que como ese, hay muchos casos que tienen como origen la falta de actuación del gobierno federal.

También exigió al presidente López Obrador que deje de revictimizar a los afectados, como hizo con los estudiantes de medicina asesinados en Celaya, el pasado 3 de diciembre, al asegurar que los mataron porque fueron a comprar droga.

"No es en Guanajuato, los muertos ya déjenlos de revictimizar, los muertos no tienen partido ya por favor, los muertos son de Lagos de Moreno, de San José de Gracia Michoacán, ahora los de Salvatierra, antes unos estudiantes de medicina en Celaya, antes un Regidor en Salvatierra, la verdad es que da pena escuchar excusas, excusas para no devolverle el miedo a los criminales", expresó el senador Martínez.

Refirió que se debe cambiar al gobierno, porque "es cómplice por los abrazos con los criminales, los ciudadanos nos sentimos inseguros en las calles y quienes están seguros en las calles son los criminales".

"López Obrador y Morena traen de fiesta a los criminales en este país, ¿por qué? Porque les dan abrazos, ¿Por qué? Porque han dejado a los soldados y al ejército inerme, ¿Por qué? Porque traen a las Fuerzas Armadas haciendo trenes, haciendo obras, cuidando aeropuertos y no cuidando a los mexicanos. Necesitamos devolverles el miedo a los criminales que la 4T les quito, les quito el miedo a los criminales, así la acusación, así de clara", afirmó.