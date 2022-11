Mujeres que padecen violencia denuncian más: INEGI

La encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) resalta que hay variaciones si se considera el ámbito en donde se experimentó la violencia. Así, de las mujeres que vivieron agresiones físicas o sexuales en el ámbito escolar y presentaron una queja o denunciaron, 90.2 % lo hizo ante las autoridades escolares.

Refiere que en el ámbito laboral, 69.2 % presentó la queja o denunció ante las autoridades de su trabajo o del sindicato.

Abunda que no hay un patrón consistente entre las mujeres que experimentaron violencia física o sexual a lo largo de la vida para presentar una queja o denuncia ante alguna autoridad.

Destaca que en Hidalgo fue más frecuente que las víctimas de violencia en el ámbito de pareja presentaran una queja o denuncia con 18.0% que en el ámbito escolar con 10.8%. Sin embargo, en el comparativo nacional, Hidalgo fue la entidad con mayor porcentaje de queja y denuncia en el ámbito escolar.

Según la ENDIREH 2021, la principal razón para no buscar ayuda o no denunciar la violencia experimentada en todos los ámbitos fue que se trató de algo sin importancia que no le afectó, porque no sabía cómo y dónde denunciar, o bien, por miedo a las consecuencias o a las amenazas.