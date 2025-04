Situación actual de las remesas y repatriaciones

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este jueves que pese a las políticas antimigrantes del gobierno de Estados Unidos, no han bajado las remesas y que las repatriaciones, comparadas con otros periodos, indicó, "no han sido tantas".

A pregunta expresa en conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal señaló que no se tiene una alerta en particular de que hayan disminuido las remesas de paisanos, por lo que éstas, indicó, se mantienen.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, se comprometió a presentar una gráfica detallada de repatriaciones que ha habido.

"A ver si presentamos la próxima semana la gráfica de repatriaciones que comparado con otros periodos no han sido tantas.

"No han bajado las remesas, o sea, se mantienen. No hay, no tenemos una alerta en particular de que hayan disminuido", explicó.