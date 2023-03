Renuncia el jefe de los asesores de Obrador

Lázaro Cárdenas Batel, hijo de Cuauhtémoc Cárdenas y nieto del legendario presidente Lázaro Cárdenas, ha renunciado al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador donde se desempeñaba como coordinador de asesores en la Presidencia de la República. La causa de su renuncia fueron las críticas lanzadas por López Obrador a su padre Cuauhtémoc Cárdenas el 31 de enero, cuando el Presidente dijo que el líder espiritual de la izquierda mexicana era su "adversario" político por colaborar con opositores a su Gobierno, según han confirmado a EL PAÍS dos fuentes cercanas a la familia. Desde el jueves, este medio contactó tanto a Cárdenas Batel como a la Vocería de la Presidencia de la República para obtener un posicionamiento oficial sobre la dimisión, pero no atendieron la solicitud. Este viernes, López Obrador ha confirmado la renuncia de Cárdenas Batel y ha informado que su excoordinador de asesores será ahora enviado de México en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Ciudad de México

Lázaro Cárdenas Batel, hijo de Cuauhtémoc Cárdenas y nieto del legendario presidente Lázaro Cárdenas, ha renunciado al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador donde se desempeñaba como coordinador de asesores en la Presidencia de la República. La causa de su renuncia fueron las críticas lanzadas por López Obrador a su padre Cuauhtémoc Cárdenas el 31 de enero, cuando el Presidente dijo que el líder espiritual de la izquierda mexicana era su "adversario" político por colaborar con opositores a su Gobierno, según han confirmado a EL PAÍS dos fuentes cercanas a la familia. Desde el jueves, este medio contactó tanto a Cárdenas Batel como a la Vocería de la Presidencia de la República para obtener un posicionamiento oficial sobre la dimisión, pero no atendieron la solicitud. Este viernes, López Obrador ha confirmado la renuncia de Cárdenas Batel y ha informado que su excoordinador de asesores será ahora enviado de México en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Las fuentes consultadas aseguran que Cárdenas Batel, de 58 años y quien fue gobernador del Estado de Michoacán, presentó su renuncia dos días después de que el presidente López Obrador hizo duras descalificaciones a su padre por estar vinculado a la fundación de Colectivo por México (o Mexicolectivo), un frente opositor impulsado por Movimiento Ciudadano (MC). En esa ocasión, el mandatario dijo que Cuauhtémoc Cárdenas era su adversario y también un conservador, un adjetivo que López Obrador suele usar para atacar a sus críticos. Las fuentes, que tienen relación íntima de amistad con la familia, señalan que Cárdenas Batel hizo notar su protesta por los comentarios de López Obrador en la carta de renuncia entregada al mandatario, que aceptó su dimisión.

"¿Considera a Cárdenas adversario, presidente?", le preguntaron los periodistas a López Obrador en su conferencia del 31 de enero. "En política, sí, si él asume una postura de este tipo. Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo en un momento de definiciones y esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse, es estar con el pueblo o con la oligarquía. No hay más. No hay justo medio", replicó el mandatario.

INFORMACIÓN OFICIAL

La Presidencia de la República no informó oficialmente de la renuncia de Cárdenas Batel hasta este viernes, que López Obrador fue cuestionado en su conferencia mañanera. Tampoco se ha anunciado quién lo va a sustituir en la coordinación de asesores de la Presidencia. Cárdenas Batel, que fue gobernador del Estado de Michoacán (2002-2008), donde él nació, sigue siendo anunciado en el sitio oficial del Gobierno como si continuara en el cargo.

Cuauhtémoc Cárdenas, padre del exfuncionario, dijo en una entrevista con El País, el pasado miércoles, que él no se consideraba adversario de López Obrador, sino que, al contrario, lo apreciaba y que era su amigo. Cárdenas padre fundó en 1989 el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que convirtió a López Obrador en candidato a la jefatura de Gobierno y luego candidato presidencial.