Culpa Sheinbaum a oposición por acusaciones de EU

La Presidenta Claudia Sheinbaum culpó a la Oposición de incentivar falsamente que ella y su partido Morena impulsaron las movilizaciones en Los Ángeles por las redadas antiinmigrantes.

En su conferencia mañanera, la Mandataria hizo un repaso para sustentar que llamó a movilizarse contra el impuesto a remesas, cuya aprobación está pendiente dentro del proyecto de ley fiscal del Presidente Donald Trump.

Sin embargo, detalló que el fin de semana, opositores a su Gobierno difundieron que alentó las protestas en la ciudad de California y acusó que esas acciones son antipatrióticas.

"Personajes de la política mexicana suben a sus redes sociales que esas movilizaciones son incitadas por la Presidenta y por el partido Morena, esa misma noche, al otro día aquí decimos: absolutamenta falso, estamos en contra de cualquier acción violenta, nosotros siempre hemos estado a favor de manifestaciones pacíficas.

"Esta forma de comunicar de estas personas, varios, ahora lo van a mencionar en el detector de mentiras, de una manera muy irresponsable, primero porque es falso, segundo, porque es antipatriota, porque, ¿en qué momento salieron a defender a las y los mexicanos que viven en EU?", dijo.

Ayer, la Secretaria de Seguridad norteamericana, Kristi Noem, acusó a la Mandataria mexicana de alentar las protestas violentas en Los Ángeles, California.

"Claudia Sheinbaum salió y alentó más protestas en Los Ángeles, y yo la condeno por eso", expresó Noem.

"Ella no debería estar alentando protestas violentas como las que estamos viendo. La gente tiene derecho a protestar pacíficamente, pero la violencia que estamos viendo no es aceptable y no va a suceder en Estados Unidos", reprochó la funcionaria desde la Oficina Oval de la Casa Blanca con el Presidente Donald Trump a su lado.

Esto representó que las relaciones entre México y Estados Unidos entraran en un nuevo punto de conflicto.