Infonavit legaliza ocupación de viviendas: Morosos podrán adquirirlas

La invasión de casas del Infonavit... ¡ya fue legalizada!.

Por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum, morosos e invasores de 145 mil viviendas no serán desalojados, sino que se implementará un programa para que adquieran el inmueble a un precio muy accesible, informó Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit.

"La instrucción de la Presidenta es hablar con cada uno de estos que están dentro de las viviendas y buscarles una solución", justificó el tabasqueño y ex director de Pemex.

"Voy a poner un ejemplo: Alguien que de manera irregular está dentro de una vivienda, ¿qué se hace?, pues no lo vamos a sacar, pero sí le vamos a advertir que, si no se regulariza, nunca va a ser dueño de la vivienda; la puede ocupar, pero no va a ser de él. Y lo que queremos es que sea de él", justificó Romero.

"Estamos planteando que la puedan adquirir a un precio muy económico, y si no son derechohabientes, con un esquema de renta con opción a compra. De manera que vayan pagando la renta y al mismo tiempo, la casa; y a los cuatro, cinco años sean ya dueños de su vivienda", indicó el funcionario durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

De acuerdo con Romero, actualmente hay 843 mil viviendas "emproblemadas" y mediante un convenio con la Secretaría del Bienestar se realiza un Censo de Viviendas para determinar el problema específico de cada una de éstas.

Indicó que a la fecha, se han censado 168 mil viviendas, de las cuales 145 mil están habitadas por personas que originalmente sacaron su crédito, pero que ya no pagan; y la mayoría por gente que, no teniendo vivienda, las vio desocupadas y las está ocupando de manera irregular.