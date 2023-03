Regresa Jacobo al INE con ´facultades plenas´

Ciudad de México

Con la reforma electoral, la Secretaría Ejecutiva del INE, en la que recaían las decisiones administrativas y legales más importantes del Instituto, pierde una veintena de atribuciones y se le imponen candados y obligaciones.

Por ello, el funcionario electoral aseguró que en los próximos meses el Consejo General no sólo deberá decidir su futuro sino aclarar sus nuevas responsabilidades, pues el "Plan B", consideró, es confuso y deja atribuciones sueltas.

"Hasta ahorita sí (sigue ejerciendo las mismas facultades). El plazo que los propios transitorios del ´Plan B´ definen que esto tendría que quedar definido hacia agosto. Dice que somos un órgano auxiliar del Consejo General, aún está por definirse qué es eso", afirmó.

"Lamentablemente el ´Plan B´ deja sueltas muchas cuestiones que el Consejo tendrá que definir en su momento ni a mí me queda suficientemente claro cuál es la tarea que le quieren asignar a la Secretaría".

Para empezar, la Secretaría ya no será un "órgano central", ahora será un órgano auxiliar del Consejo.

El secretario ejecutivo durará seis años en el cargo, pero su reelección será por tres años, no por seis. Se le obliga a que rinda un informe anual sobre su desempeño y establece que podrá ser removido, aunque no indican las causas.

Antes se le daba independencia para coordinarse y supervisar a los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto, ahora deberá realizar reuniones en las que estará el presidente del INE y el contralor interno, y deberá rendir un informe al Consejo.

Otro punto clave, es que la Secretaría deja de ser "Oficialía Electoral", por lo que se le quita el control de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, a la que llegan todas las quejas y denuncias contra partidos y políticos. Dicha área pasa a la Dirección Jurídica.

De ahí que desaparece su atribución para dar fe de actos que influyen equidad en las contiendas, atender asuntos que impacten en la organización de la elección o solicitar a notarios públicos en los comicios.

También le quita el poder de aprobar la estructura de las direcciones ejecutivas, vocalías y demás órganos del Instituto y nombrar a los integrantes de las juntas locales y distritales ejecutivas de entre los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Ya no estará a su cargo revisar la elaboración del anteproyecto de presupuesto ni los calendarios electorales.

Antes se le permitía tomar decisiones sobre procedimientos logísticos o tecnológicos, ahora se aclara sólo propondrá al Consejo.

"A mí no me queda claro eso de órgano auxiliar del Consejo General, en la anterior ley sí tenía con toda claridad cuáles eran las funciones del secretario. Hay algunas otras facultades que el Plan B no puede echar abajo porque están definidas en la Constitución, como es ser representante legal de la institución", indicó.

Afirmó que por ello el Comité para poner en marcha la reforma, que está integrado por siete consejeros, deberá definir cómo queda la estructura de la Secretaría y sus nuevas tareas.

Dicha órgano interno comenzará a trabajar el próximo jueves, y la semana pasada los consejeros aprobaron un acuerdo que establece que los cambios del "Plan B" se aplicarán hasta que el Consejo General apruebe el plan de acción, cuyo diseño tardará unos cinco meses.

"El Consejo echará andar todos los pasos que tenga que hacer y es el Consejo que tendrá que decidir mi futuro eventualmente", indicó tras aclarar que en abril los consejeros que lleguen podrían pedir su renuncia, y ésta procedería con ocho de 11 votos.

Insistió en que no impugnó o se amparó para quedarse en el cargo, sino para obligar que se respetara el Estado de Derecho.

"Porque no haya impunidad, lo que estaba en juego es la impunidad y la arbitrariedad, eso es lo que combatí. ¿Eso es victoria pírrica? ¡Por favor!", añadió.