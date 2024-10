Notifica jueza con QR vacía: Claudia Sheibaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la notificación enviada por la jueza Nancy Juárez, en la que ordena eliminar la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF), llegó vacía a Palacio Nacional.

En su mañanera, la Mandataria explicó que, adjunto al oficio de la juzgadora, se incluyó un código QR donde supuestamente estaría contenida la notificación oficial.

Sin embargo, refirió que cuando la Consejera Jurídica, Ernestina Godoy, intentó acceder, resultó que el enlace estaba vacío.

"Fíjense, esto está muy bueno también, buenísimo, se los voy a relatar: Llega una notificación a la Consejería Jurídica, esa notificación de este juzgado, de la jueza, viene un texto y después dice: 'Véase la notificación en este QR'. Ahora, a ver, enséñales el QR. No, no, no, es que está interesante", dijo.

- ¿No manda a ningún lado?, se preguntó.

- "El QR ha sido eliminado", soltó, mientras mostraba la pantalla de un celular.

Sheinbaum relató que, tras percatarse del error, decidieron llamar al Notario 176, Carlos Fernández Flores, para que diera fe de la falla y testificara que el Poder Ejecutivo no se dio por notificado con esa documentación.

"La Consejería Jurídica le pidió al Notario 176 que certificara que, en efecto, el QR no lleva a ningún lado. O sea, tanto que han estado diciendo que la notificación, y la notificación viene en un QR. Entonces la Consejera Jurídica dice:

"'Pues a ver, ¿qué dice el QR?'. Pica un teléfono y no lleva a ningún lado, o sea, no hay notificación. Llama a un notario y dice: 'Por favor, certifica que no hemos sido notificados porque la notificación no dice nada'".

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la Presidenta mostró el documento notariado y aprovechó el tema para ironizar, de nuevo, sobre las risas que desató, en Harvard, el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, al criticar la reforma Judicial.

"Aquí está el texto del notario, está notariado que la notificación de la jueza, o sea, del Poder Judicial. A ver, que Harvard nos diga qué opina de que el QR no se abrió", dijo entre sonrisas.

"Estoy relatando los hechos, para ser como las abogadas".





Defiende reforma y jueces

Por otro lado, la Jefa del Ejecutivo salió ayer en defensa de la polémica reforma impulsada por Morena en el Congreso, para que no se puedan controvertir las reformas constitucionales.

Según explicó, la intención es llevar a la Carta Magna lo que establece el artículo 61 de la Ley de Amparo, para dejar en claro que ese tipo de recursos son improcedentes contra adiciones o reformas constitucionales.

"Que quede en la Constitución para fortalecer que, en efecto, es improcedente el juicio de amparo en el caso de reformas constitucionales, es una propuesta de los compañeros y pues es pasar lo que está en la ley a la Constitución, es una iniciativa de diputados y senadores", señaló.

- ¿No deja desprotegida a la población?, se le cuestionó.

- "Pues, ya está en la Ley de Amparo, está protegido en la Ley de Amparo y la idea de ellos es pasarlo a la Constitución", afirmó.

La Mandataria también defendió a los jueces y trabajadores que han sido agredidos por estar de acuerdo con la reforma judicial y por continuar con sus labores.

"No es que todos y todas las trabajadoras del Poder Judicial o todas y todos los jueces estén en contra, hay quienes están a favor. Entonces, ¿qué no somos democracia? Hay libertad de expresión, libertad de manifestación", indicó.

"Que los dejen trabajar, si quieren trabajar, no tiene por qué haber estas ofensas. Y, bueno, hay algunos que se declaran en paro y, de todas maneras, trabajan, y no trabajan muy bien que digamos".