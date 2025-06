Extingue Senado al Coneval; transfiere funciones al Inegi

El pleno del Senado avaló en lo general y particular la reforma que extingue al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), cuyas funciones serán transferidas al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con 73 votos a favor y 34 en contra -de la oposición- se aprobó de manera general, pero se continuó la discusión por más de tres horas para las reservas.

Luego de que Morena y sus aliados rechazaron todas las observaciones de la oposición, el pleno del Senado aprobó en lo particular los artículos no reservados, con una votación de 71 a favor y 34 en contra, con lo que la reforma fue aprobada.

Se modificaron las leyes General de Desarrollo Social, Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con lo que se establece que el Inegi asumirá la responsabilidad de medir la pobreza, evaluar la política de desarrollo social y emitir recomendaciones técnicas.

El decreto fue remitido el Ejecutivo Federal para su publicación.

Oposición advierte retroceso en política social y transparencia gubernamental

La reforma redefine la Política de Desarrollo Social como el conjunto de programas y acciones destinados a reducir la desigualdad, pobreza y exclusión social, impulsando un desarrollo sostenible y con equidad.

Senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano expresaron su rechazo a la iniciativa, al advertir que representa un retroceso en la evaluación de la política social y la transparencia gubernamental.

Agustín Dorantes, del PAN, señaló que la eliminación del Coneval no responde a un criterio de austeridad, sino a un intento por suprimir los mecanismos que evalúan objetivamente el desempeño del gobierno.

"Lo que no se mide, no se puede mejorar. Hoy Morena nos presenta una reforma que no es sin un acto descarado de opacidad. Pretenden extinguir el Coneval no por una supuesta austeridad republicana, sino porque les incomoda lo que se evalúa, porque mide la pobreza con rigor, porque evalúa programas con transparencia, porque no se presta a su propaganda. Y este gobierno ha tratado a las instituciones autónomas como obstáculos", declaró.

Anabell Ávalos, del PRI, sostuvo que la extinción del Coneval representa "el legado de destrucción y pobreza" del actual gobierno.

Consideró que con esta reforma se eliminan más de 20 años de evaluación objetiva de los programas sociales y se busca impedir que un ente independiente detecte malversaciones o uso electoral de los recursos públicos.

"Desaparecen el Coneval porque no desean que un tercero imparcial revise si los morenistas se están robando los recursos de los programas sociales o si los están utilizando con fines electorales", denunció.

"Según el oficialismo, desaparecen al Coneval porque era una institución con duplicidad de funciones y con un dispendio de recursos. Si ese fuera el caso, deberían desaparecer la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, su aerolínea, su aeropuerto de Santa Lucía y todas esas ocurrencias llamadas Bienestar", ironizó.

Amalia García, de Movimiento Ciudadano, alertó sobre una tendencia global a minimizar al Estado, haciendo referencia a políticas impulsadas por líderes como Javier Milei en Argentina y el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Comparó la desaparición del Coneval con el desmantelamiento de ministerios y agencias públicas bajo el argumento de reducir el gasto y cuestionó qué se hará con los 9 mil 300 millones de pesos que eran asignados al Coneval, sugiriendo que podrían ser utilizados discrecionalmente.