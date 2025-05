Divide a empresarios y políticos jornada laboral de 40 horas

CIUDAD DE MÉXICO.- La reducción de la jornada laboral sigue generando posiciones encontradas.

Mientras representantes empresariales se manifestaron a favor de la medida siempre y cuando su implementación sea de manera gradual y sectorizada, especialistas y políticos de Oposición pidieron que la versión de que la medida afectará a las Mipymes deje de ser utilizada como un pretexto para obstaculizar su puesta en marcha.

Durante foro de la "Gira Nacional por las 40 horas", que se realizó este lunes en la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión Laboral de la Cámara de la Industria de la Transformación (Canacintra), Raúl Maillard, dijo que si bien coinciden con el espíritu de la reforma, implementar esta medida sin base técnica, sin transición gradual y sin diferenciación sectorial, podría generar efectos contrarios.

Advirtió que el dictamen que en su momento se aprobó, no contiene estudios de impacto económico y financiero, costos laborales, análisis de la viabilidad para las Mypimes y tampoco se consideraron cifras de la OCDE, del INEGI, el IMSS o de las Secretarías del Trabajo y de Hacienda.

Maillard recordó que la legislación impactará a una red de cinco millones de empresas, de las cuales 97 por ciento son Mipymes que operan al límite de su capacidad, por lo que una reducción generalizada de la jornada sin apoyos pondría en riesgo miles de empleos formales y podría generar una nueva oleada de informalidad.

El representante de Canacintra propuso una transición gradual y sectorizada, un salario mínimo por hora diferenciado que reconozca las particularidades de las jornadas diurnas, mixtas y nocturnas, incentivos reales para las Mipymes por parte del Gobierno, como la reducción de cuotas al IMSS, al Infonavit y en digitalización, automatización y capacitación.

Así mismo, permitir esquemas como jornadas comprimidas por hora, turnos escalonados y teletrabajo mediante acuerdos protegidos por la ley, así como una nueva dictaminación de la reforma basada evidencia y con participación técnica de instituciones como el INEGI, el IMSS y las Secretarías de Trabajo y Hacienda.

Rodolfo Gerardo González, secretario general de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), coincidió en la necesidad de un estudio profundo que, en entre otras cosas, considere cómo redujeron la jornada laboral los 38 países miembros de la OCDE, para no lesionar la planta productora, ya que es la que genera empleo.

Subrayó el esquema utilizado por Chile, que en 2013 redujo la jornada laboral de 48 a 44 horas y hace un par de años lo hizo de nuevo, de 44 a 40 horas.

"Nos preocupa, y lo digo en esta tribuna, nos preocupa el lugar que ocupa México en productividad. El año pasado todavía estábamos en el lugar 27 de productividad en la OCDE y hoy ocupamos a uno de los últimos lugares en productividad", lamentó.

Para Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, no hay manera de justificar que después de un siglo, México no ha logrado reducir la jornada laboral, lo cual no implica que los empleados no puedan trabajar 48 horas, siempre y cuando les paguen horas extras.

El ex candidato presidencial indicó que México paga a los trabajadores el 35 por ciento del valor total de la producción, cuando el promedio de la OCDE es del 52 por ciento y en América Latina del 48 por ciento.

Máynez señaló que la reducción tiene que ser gradual y sectorizado; no obstante, llamó a dejar de utilizar estos argumentos para seguir deteniendo el primer paso, el cual debe darse poniendo en el centro a las y los trabajadores de México incluyendo los del sector público.

Ángel Domínguez, capitán en la Asociación Sindical de Aviadores de México, advirtió que si bien es válido buscar certidumbre y mecanismos de acompañamiento a Pymes, la reducción de la jornada laboral es una lucha de los trabajadores.

Consideró que debe haber un plan con medidas reales, eficaces y solidarias para ayudar a las Pymes; sin embargo, éstas no pueden ser el escudo con el que se bloquee el avance de los derechos laborales en México.

"Muchas veces, y en estos foros yo lo escuche prácticamente en todos, se les menciona para frenar esta reforma, pero no se les apoya realmente cuando se quedan solas ante el mercado, ya lo vimos hace algunos años en la pandemia", expresó.

El director del Centro de la OCDE en México para América Latina, Mario López Roldán, detalló que el promedio de horas trabajadas es de 37 horas, mientras que en 12 países la jornada laboral es 35 horas semanales.

Indicó que México es uno de los países en donde hay mayor incidencia de reportes de hora excesivas trabajadas a la semana, las cuales pueden llegar hasta las 60 horas, y en donde menos horas extras se reportan.

"México es el país de los 38 de la OCDE que tiene el mayor desequilibrio entre vida personal y trabajo y esto tiene una incidencia en todos los aspectos de la vida del trabajador, principalmente en su bienestar", afirmó.

Jiyoung Kim, secretaria de Asuntos Políticos de la Embajada de Corea en México, detalló que su país comenzó a implementar la semana de 40 horas -era de 44- de manera experimental en 2002 y un año después la oficializó mediante una enmienda a la ley.

Dijo que si bien hubo oposición debido a las preocupaciones sobre la posible disminución de la productividad, una recesión económica y la reducción de los ingresos de trabajadores por horas, su implementación gradual, durante un periodo de ocho años, dependiendo del tipo de empresa, demostró que las preocupaciones iniciales eran infundada.

Afirmó que la jornada de 40 horas se estableció sin mayores problemas y la tasa de crecimiento, que era de 3.1 por ciento en 2003, se mantuvo entre 4.3 y 5.8 por ciento durante los cuatro años siguientes, según estudios, aumentó la productividad en 1.5 por ciento y el número de empleos aumentó en casi tres millones.

Además, agregó, el aumento en el tiempo libre generó un incremento en el consumo de la población, un crecimiento en la industria del ocio, en artículos como vehículos recreativos, cámaras digitales, equipos de camping y la industria cinematográfica.

Recordó que los surcoreanos eran la población que más horas trabajaba, pero en 2008, México le quitó el primer lugar, relegándola al segundo lugar y en 2018, Costa Rica los desplazó de esa posición.