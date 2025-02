Postura de Senadores ante la Reforma Antinepotismo

Ciudad de México.- Los senadores Saúl Monreal y Félix Salgado Macedonio respaldarán la iniciativa referente al nepotismo, con la que se pretende que los familiares de funcionarios tengan que esperar al menos tres años para que puedan aspirar al mismo cargo, mientras que la Oposición consideró que no evita la concentración de poder.

Ambos morenistas negaron ser el blanco de la propuesta y señalaron que no tienen prisa para ocupar las gubernaturas de Guerrero y Zacatecas, respectivamente.

"Monreal y Salgado Macedonio apoyamos la reforma en todo y como viene", aseguró el padre de Evelyn Salgado Pineda, Gobernadora de Guerrero.

"No lleva dedicatoria y lo digo desde ahorita, que no queda duda, estaré respaldando la iniciativa de nuestra Presidenta. No es una cuestión personal, es un proyecto de nación", dijo el hermano de Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo en Diputados, y de David Monreal, Gobernador de Zacatecas.

Los morenistas indicaron que podría ser un 2033 cuando se destapen como aspirantes a Gobernador, pero sostuvieron que por el momento se encuentran satisfechos con su trabajo legislativo.

"Yo celebro que ya hasta nos candidateó (Fernández Noroña) a mí para el 33, yo celebro porque hay una posibilidad real, pero no se me va (la vida), yo seguiré en mi trabajo político. No voy a descuidar mi vocación que es de servicio, no ando tras la chamba", indicó el más joven de los Monreal Ávila.

En tanto, su compañero de bancada recalcó que su hija es actualmente Gobernadora y que después de que termine su periodo valorará si se propone como gobernador.

Salgado Macedonio informó que ha dialogado con representantes de otras bancadas en el Senado para promover la iniciativa, pues hay legisladores que no están muy convencidos.

"Ya fui con los del Verde, acá mi hermano Manuel Velasco, y le digo: ´Hermanito, la Presidenta de la República te dio un beso en la mano. Eres el único político al que le ha besado la mano, ni modo que votes en contra´", contó a la prensa, en referencia a la muestra de afecto que Sheinbaum hizo en octubre pasado.





Iniciativa no evita concentrar el poder.- Moreira

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, consideró que la iniciativa de reforma electoral que proyecta combatir el nepotismo y reelección no evita la concentración del poder.

Explicó que, pese a que aún no conoce la iniciativa y ha consultado una versión que circula, el nepotismo es que un funcionario público contrate como subalterno a un familiar y en el caso de los cargos de elección, es el electorado quien decide.

"Si lo que se quiere es terminar con el nepotismo, no es lo que ella puso ahí. Se lo digo con respeto. Es que una persona, Secretario de una administración, contrate como secretario o subalterno a un familiar"

"¿Qué quiere evitar la Presidenta? ¿La concentración del Poder? Porque se le está dando la concentración del poder en el Gabinete, en los estados, en el partido, ahí se están concentrando los poderes. Está Andy, eso es concentración del poder", cuestionó en conferencia de prensa.

Asimismo, señaló que esperará a que se presente el proyecto, que, indicó, preliminarmente tiene faltas de ortografía, sintaxis y huecos históricos importantes.

En tanto, cuestionó el mensaje a través de la iniciativa.

"¿Para quién es el mensaje? ¿Para los señores Gallardo o para los señores Salgado? ¿O para el ex Presidente? Puede ser, ¿no?, apuntó.