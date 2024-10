Gobierno de México denunciará a jueza por ordenar eliminación de decreto de Reforma Judicial

La Consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, informó que denunciarán ante el Consejo de la Judicatura Federal a la jueza Nancy Juárez que ordenó a la Presidenta Claudia Sheinbaum eliminar la publicación del decreto de la reforma al Poder Judicial.

Durante la mañanera, Godoy acusó a la jueza de querer erigirse por encima de la soberanía del pueblo y del poder reformador del Congreso de la Unión.

"Se hará, hasta donde la Presidenta ha informado, una denuncia ante el Consejo de la Judicatura para que revisen, tienen que revisar este Consejo de la Judicatura la actuación de los jueces de distrito que están contraviniendo la Constitución, sus propios criterios, su propia jurisprudencia, y que determine el Poder Judicial si están actuando o no bien estos jueces de distrito que pretenden erigirse por encima de la soberanía del pueblo de México y del poder reformador que está en el Congreso", afirmó Godoy ante Sheinbaum.

"La actuación de estos jueces usurpa atribuciones que le fueron conferidas al poder reformador que es la máxima expresión", insistió.

En tanto, la Mandataria federal dijo que buscan que quede un antecedente de que hay una juez por encima de sus funciones.

"La jueza no tiene ninguna atribución para solicitar que se quite del Diario Oficial de la Federación esta publicación primero porque no tiene atribución porque una jueza no está por encima del pueblo de México y segundo porque jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo y tercero porque es el Poder Legislativo quien ordena al Presidente, el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador la publicación en el Diario Oficial

"Entonces no vamos a bajar la publicación número uno y número dos vamos a hacer una denuncia de esta juez ante el Consejo de la Judicatura", sostuvo.

"Ya sabemos que el Consejo de la Judicatura no necesariamente está haciendo su trabajo pero de todas maneras no queremos que quede en la impunidad, queremos que quede un antecedente de que hay una juez que por encima de su función. Está pidiendo que se baje una publicación que se hizo a partir de un proceso legislativo de cambio constitucional que está establecido en la propia Constitución y que deriva de la voluntad del pueblo de México expresada en las urnas el 2 de junio de 2024".

REFORMA publica este viernes que una Jueza federal ordenó a la Presidenta Claudia Sheinbaum y al director del Diario Oficial de la Federación (DOF), Alejandro López González, eliminar la publicación del decreto de la reforma al Poder Judicial, realizada el pasado 15 de septiembre.

Nancy Juárez Salas, Jueza Décimo Noveno de Distrito en Coatzacoalcos, Veracruz, resolvió en un incidente, dentro del amparo 823/2024, que el Gobierno federal incumplió una suspensión provisional que le ordenó abstenerse de publicar el decreto en el DOF, tres días antes de su difusión.

Por lo que ahora, la juzgadora les dio a la Presidenta Sheinbaum y al titular del DOF un plazo de 24 horas, después de la notificación de la sentencia emitida, para llevar a cabo la eliminación del decreto.

Esta mañana también en la mañanera, el ex Ministro Arturo Zaldívar.

"Todas estas suspensiones que se han venido otorgando son abiertamente contrarias a derecho primero porque hay una disposición en la ley de amparo que con claridad establece que el amparo no procede en contra de reformas constitucionales y las y los jueces la han inaplicado de manera automática, expresó.

"En segundo lugar porque tampoco procede la suspensión en contra de un proceso legislativo, mucho menos de un proceso de reforma constitucional como pretendieron".

"En tercer lugar porque una suspensión no puede tener en casos como este un efecto restitutivo que es invalidar o quitar una publicación en el Diario Oficial. Entre otras cosas se está exigiendo a la Presidenta algo que jurídicamente es imposible, el acto ya está consumado", agregó.

Aseguró que los jueces están trastocando y desafiando el orden constitucional.

"Los jueces y las juezas están actuando claramente al margen de sus atribuciones con un interés personal y directo en contra de la reforma estando impedidos para resolver y están trastocando y desafiando el orden constitucional".