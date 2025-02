Protestas paran la reforma al ISSSTE

Ciudad de México.- Ante las protestas de la CNTE, la Presidenta Claudia Sheinbaum frenó la reforma al ISSSTE, al afirmar que no hará nada que afecte a los maestros.

"Este es un mensaje a las y los maestros de México: no vamos a hacer nada que afecte a los maestros. Al contrario, nuestro objetivo es seguir beneficiando a las y los maestros de México. Entonces, es muy importante que haya un proceso de información y de trabajo; no vamos a aprobar nada que genere desconfianza o algún problema con las y los maestros.

Va a seguir en revisión (la reforma) y que haya mucha información de esta parte, y se sigue trabajando la parte pensiones que -en efecto- necesitamos encontrar un régimen mucho más justo", informó Sheinbaum ayer en su conferencia mañanera.

Con demandas diversas como mejoras laborales, plazas y la eliminación de la Ley del ISSSTE propuesta por la Presidenta, maestros de al menos siete estados dejaron las aulas y salieron a protestar ayer.

Las manifestaciones se registraron al menos en Quintana Roo, Estado de México, Guerrero, San Luis Potosí, Colima, Chihuahua y Veracruz.

La más grande fue la de Quintana Roo, en donde miles de maestros realizaron una marcha simultánea en varios municipios en contra de la reforma al instituto.

Además de que los docentes se declararon en paro indefinido.

La CNTE y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de la Sección 25 son los promotores de las protestas en QR que, afirmaron, continuarán los próximos días.

La reforma tiene como propósito que los servidores públicos de confianza en los gobiernos, en los Poderes Ejecutivos, Legislativos y Judiciales, los cuales tienen ingresos divididos en una parte de salario base y otra parte de compensación, destinen 2.7 por ciento de la parte de compensación para fortalecer al ISSSTE. Esto, según ha dicho Sheinbaum, no impactaría a los maestros, pues no se les descontaría nada más de lo que actualmente se establece.

Otro objetivo de la reforma es que en el caso del Fovissste se disminuyan deudas.

Ayer, en Palacio Nacional, la Mandataria federal mencionó que ya no habrá necesidad de movilizaciones, pues no se aprobará nada que afecte a la vida laboral del magisterio.

"Entonces, no hay necesidad de movilizaciones. No vamos a aprobar nada que ellos perciban que estamos afectando el desarrollo de su vida profesional y laboral. Entonces, para que no se piense que estamos haciendo algo contra los maestros, ayer lo expliqué.

"Las maestras y los maestros desde hace tiempo han estado pidiendo que se revise el régimen de pensiones que -en efecto- es muy injusto. Esta revisión pues tenemos que hacerla en función de los recursos que tenemos, pero no podemos prometer algo que no podamos cumplir", mencionó.

La titular del Ejecutivo federal anunció que habrá mesas de diálogo entre la Segob, SEP y el ISSSTE.

"Entonces, Rosa Icela -la Secretaría de Gobernación- tiene una reunión en la tarde y van a estar el director del ISSSTE y el Secretario de Educación", anticipó.