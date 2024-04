AMLO acusa a afores y bancos de campaña contra reforma a pensiones

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a las Afores y bancos de encabezar la campaña contra la reforma para no entregar más de 40 mil millones de pesos no reclamados de cuentas individuales de los trabajadores, pues ese dinero se irá al Fondo de Pensiones para el Bienestar, además, de que están, afirmó, buscando tácticas dilatorias para no dar ese dinero al gobierno, como marca la ley.

"Pero eso no lo quieren entregar las afores porque, o quieren entregarlo poco a poco, con tácticas dilatorias para que sude el dinero y ellos tengan beneficios. Y cómo son corporaciones financieras muy fuertes, que tienen control de la mayoría de los medios de comunicación, pues entonces en los medios la campaña 'alerta, alerta, alerta, que van a aprobar al ladrón, al ladrón, al ladrón'", dijo

El jefe del Ejecutivo federal aseguró que la reforma a las pensiones propuesta busca reparar el daño que causaron los gobiernos neoliberales.

"Lo que tiene que ver con la reforma para los afores que ha causado tanto revuelo porque está de por medio dos cosas: primero, reparar el daño que causaron los gobiernos neoliberales que no quieren que se hable del tema, no quieren que se diga que los mismos que en 1997, Zedillo en complicidad con el bloque conservador reformó la Ley de Pensiones, reformó la Constitución para que se redujera el monto de las pensiones que iban a recibir los trabajadores el monto de su jubilación, una gran injusticia".

En Palacio Nacional, el Mandatario federal acusó que sus adversarios "conservadores corruptos" y sus voceros aseguran que el gobierno federal expropiar las afores "que nos queremos robar las afores".