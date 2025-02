Sheinbaum alista reforma a Ley de Seguridad Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su gobierno evalúa una reforma a la Ley de Seguridad Nacional en la que se fortalezca la protección a la soberanía nacional, pues indicó que no se puede permitir que haya actividades que no son parte de la colaboración o de la coordinación con otros países.

Esto, horas antes de que el gobierno de Estados Unidos declarara a seis carteles mexicanos como organizaciones terroristas.

La jefa del Ejecutivo federal recordó que en el año 2020, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador reformó la Ley de Seguridad Nacional para establecer las acciones que pueden llevar a cabo agentes extranjeros como los estadounidenses en el país.

"Hoy, en la Ley de Seguridad Nacional, está muy claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer y estamos evaluando, valorando, qué cuestiones adicionales para protección de nuestra soberanía, porque lo que no se puede permitir es que hagan actividades que no son parte de la colaboración o de la coordinación.

"Entonces, estamos en esta evaluación frente a este posible decreto de los cárteles o la delincuencia organizada como terrorismo", señaló.

En conferencia de prensa matutina, la mandataria federal recalcó que se fortalecerá el marco jurídico para defender la soberanía nacional en el marco de la coordinación y la colaboración.

"En ese marco se revisa, se coordina y avanzamos, porque nosotros queremos avanzar en la construcción de un país todavía más en paz y en disminuir los índices delictivos, y como lo dije hace poco, nosotros no queremos que el fentanilo llegue a ningún lado.

"No queremos que llegue a Estados Unidos, no queremos que llegue a ningún lado ningún joven, que no haya adicciones a drogas tan terribles que provocan tantas adicciones y sobredosis. Nosotros no queremos que haya tráfico de fentanilo, evidentemente ilegal, entonces en ese marco, toda la coordinación que sea necesaria y la colaboración".