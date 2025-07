Vamos a alcanzar la paz y la seguridad en México.- Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum prometió que su Administración va a lograr la paz y la seguridad en todo el País, principalmente con una estrategia de coordinación.

Al presentar el Mando Unificado para 11 municipios del oriente del Estado de México, la Mandataria dijo que busca fortalecer la seguridad pública a través de la coordinación operativa entre corporaciones federales, estatales y municipales, con el respaldo de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas.

"Me detengo en la coordinación, no puede alcanzarse la seguridad, si no hay coordinación entre las instituciones, pero también entre las personas quiere decir coordinación en el Gabinete federal, entre todos los que formamos parte, las Fuerzas Armadas, el Secretario de Seguridad, la Secretaría de Gobernación; coordinación con la Fiscalía General de la República, que aunque es autónoma debe coordinarse con el Gabinete de Seguridad", expresó la Presidenta.

"De igual forma la coordinación con los Gobernadores, la coordinación con las y los presidentes municipales, la coordinación con la gente, con el pueblo, con la ciudadanía, que haya una coordinación a todos los niveles, y el día de hoy es justamente lo que ponemos al frente el Mando único para estos 11 municipios del Estado de México junto con el propio estado, sus instituciones y el Gobierno federal, representa la coordinación llevada al último nivel. una coordinación de las 11 policías municipales".

Las corporaciones que entran a este programa de seguridad son de Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Chalco, Valle de Chalco, La Paz, Nezahualcóyotl, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Texcoco.

"Todos debemos de estar coordinados, y aquí lo que buscamos es una coordinación total, por supuesto que cada uno de ustedes tiene un mando en su institución, pero el objetivo es que todos colaboremos para construir la paz en estos municipios del Estado de México, y además ya en poco tiempo ha dado resultados, le decimos a los habitantes de estos 11 municipios a todo el Estado de México y al país que vamos a alcanzar la paz y la seguridad en México", lanzó Sheinbaum.

Al evento, celebrado en un estacionamiento de un deportivo en Ciudad Jardín, asistieron la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez; el General Ricardo Trevilla, titular de la Defensa Nacional; el Almirante Raymundo Morales, Secretario de Marina; el General Hernán Cortés, comandante de la Guardia Nacional, y el General Alejandro Alcántara, coordinador del Mando Único del oriente del Estado de México.

La Presidenta destacó el uso intensivo de inteligencia e investigación para golpear las estructuras criminales desde sus cimientos.

"Coordinación total entre los tres órdenes de gobierno, que se traduce ahora en la implementación del Mando Único", insistió.

"Este modelo unifica operativamente a las policías municipales, estatales y federales bajo un mismo mando coordinado, liderado en este caso por el General Alcántara, responsable del despliegue de esta estrategia".

Sheinbaum mencionó que aunque esta nueva estructura apenas inicia, ya ha comenzado a mostrar resultados positivos en el combate a la delincuencia.

También hizo un llamado directo a las y los elementos de las corporaciones policiacas para que sirvan al pueblo con profesionalismo y valores, tales como la honestidad, disciplina, valentía, cercanía, lealtad y amor por la patria.

"Ninguna estrategia funcionará sin los valores que nos mueven. Y el valor más importante que quiero resaltar hoy es el amor: a la familia, al prójimo, a la naturaleza, al pueblo y a la patria", destacó.

Reduce estrategia homicidios.- García Harfuch

El Mando Unificado Oriente comenzó a operar formalmente con 3 mil elementos el 25 de marzo de 2025, y, según cifras compartidas por el Gabinete de Seguridad, ya redujo el índice de homicidios.

"Se registra una reducción del 14 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos durante los primeros 110 días de implementación. Los municipios con mayor reducción son Texcoco 60 poor ciento, Ixtapaluca 50 por ciento, Ecatepec 29 por ciento, Valle de Chalco 27 por ciento, Naucalpan 20 por ciento y Nezahualcóyotl 13 por ciento", detalló el Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

El funcionario también dijo que la incidencia delictiva general descendió 33 por ciento entre septiembre de 2024 y junio de 2025.

"El Mando representa más que una estructura administrativa: es un compromiso con la paz, la justicia y la seguridad de los mexiquenses",, aseguró.

García Harfuch destacó que las acciones conjuntas incluyen cateos en inmuebles, ranchos, fincas y bodegas relacionadas con actividades ilícitas, así como ontervención en deshuesaderos y puntos de venta de autopartes robadas e investigaciones para desmantelar redes delictivas con participación de servidores públicos.