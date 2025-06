Claudia Sheinbaum pide a ICE no realizar redadas durante juego del Tri en Copa Oro

La Presidenta Claudia Sheinbaum llamó a las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) a no realizar redadas durante el juego de este sábado de la Selección mexicana en Los Ángeles.

El Tricolor jugará el partido de inauguración de la Copa Oro 2025 ante República Dominicana en el SoFi Stadium.

Cuestionada en la mañanera sobre el temor de connacionales a las redadas en el juego, la Presidenta dijo que espera que no las haya.

"No creemos que habiendo un partido de futbol vaya a haber alguna acción de, esperamos que no lo haya, hacemos un llamado a que no lo haya, alguna acción del servicio de migración y aduanas por parte del Gobierno de los Estados Unidos", llamó Sheinbaum.

La Mandataria federal aseguró que ya hay una campaña desde los Consulados de México en Estados Unidos para dar información a paisanos de qué hacer en caso de ser detenidos en las redadas.

Además, pidió que haya contacto permanente con las familias.

"Esta campaña que se va a hacer desde los Consulados, va a tener toda la información de qué hacer en caso de ser detenido y también que se esté en contacto permanente con las familias", expresó.