Recuperan cuerpos de 5 petroleros muertos en explosión

"Están siendo revisados por el Servicio Médico Forense, previa autorización del Ministerio Público Federal y aún continúa un trabajador internado en el Hospital de PEMEX, que afortunadamente se reporta estable de salud" informó Pemex en un comunicado.

Pemex se comprometió con los familiares de los afectados para ofrecerles el apoyo necesario.

ANTECEDENTE

El siniestro ocurrió en el equipo de perforación PM-119 que daba mantenimiento a la Cavidad Tuzandepetl-331, que forma parte del proyecto de rehabilitación de cavidades de la Planta de Almacenamiento Estratégico Tuzandepetl.

Ese día, con horas de diferencia y a 19 kilómetros de distancia, se registró otro estallido en la planta combinada maya de la refinería de Minatitlán, que dejó a cinco de los trabajadores heridos.

"Ya están recuperados los cinco cuerpos y es cuestión de que la Fiscalía nos llame (para la entrega de cuerpos), el jueves por la tarde me mandaron un mensaje para que me presentara a Pemex para tramitar la pensión. Ya me recibieron los documentos y me dijeron que para la próxima catorcena iba a estar cobrando mi pensión", dijo a REFORMA la señora Hilda, esposa del ingeniero Carlos Ascensión Morales.

"En la mañana de ese día él me habló para decirme que a qué hora salía mi hijo para ir a su servicio (en la planta de Pemex), afortunadamente a mi hijo no le tocó ir (a laborar) y de ahí nos estuvimos mensajeando alrededor del mediodía para checar lo de unas cámaras que quería y de ahí un compadre le habló a las 3:30, algo así y fue la última llamada que entró, ya de ahí no nos pudimos", narró la señora.

El finado petrolero laboró en diversas plantas de Pemex como en Poza Rica Tabasco y el puerto de Veracruz como inspector técnico en el área de perforación.