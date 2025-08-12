Trasladan a EU a 26 presos que estaban recluidos en centros penitenciarios en México

Trasladan a EU a 26 presos que estaban recluidos en centros penitenciarios en MéxicoLos vinculan con organizaciones criminales por tráfico de drogas; Se comprometen a no pedir pena de muerte para ellos
Un total de 26 personas que se encontraban privadas de su libertad en diferentes centros penitenciarios del país fueron trasladadas la mañana de hoy a los Estados Unidos.
Las mismas eran requeridas por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas, entre otros delitos.
Las 26 personas representaban un riesgo permanente a la seguridad pública, precisaron la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La custodia, traslado y entrega formal de dichas personas se realiza bajo los protocolos institucionales con el debido respeto de sus derechos fundamentales, y del debido proceso en apego a nuestra Constitución; ESTABLECIERON.
Además el proceso se realizó bajo solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos quien se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los reos en su país.
"Esta acción se enmarca dentro de las labores de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral, en el marco del respeto a la soberanía de ambas naciones", precisaron las dependencias del Gabinete Nacional de Seguridad.