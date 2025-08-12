Trasladan a EU a 26 presos que estaban recluidos en centros penitenciarios en México

Un total de 26 personas que se encontraban privadas de su libertad en diferentes centros penitenciarios del país fueron trasladadas la mañana de hoy a los Estados Unidos.

Las mismas eran requeridas por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas, entre otros delitos.

Las 26 personas representaban un riesgo permanente a la seguridad pública, precisaron la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La custodia, traslado y entrega formal de dichas personas se realiza bajo los protocolos institucionales con el debido respeto de sus derechos fundamentales, y del debido proceso en apego a nuestra Constitución; ESTABLECIERON.

Además el proceso se realizó bajo solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos quien se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los reos en su país.

"Esta acción se enmarca dentro de las labores de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral, en el marco del respeto a la soberanía de ambas naciones", precisaron las dependencias del Gabinete Nacional de Seguridad.