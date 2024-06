Reconoce Marina a la 'comandanta suprema' Sheinbaum

MATÍAS ROMERO, Oaxaca-Como la futura "comandanta suprema" de las Fuerzas Armadas, así fue reconocida Claudia Sheinbaum por el Secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, y el director del Corredor Interoceánico, el almirante Raymundo Morales.

El reconocimiento se hizo durante un mitin de Andrés Manuel López Obrador, aún Presidente hasta el 30 de septiembre, en esta ciudad de Oaxaca, en su segunda gira acompañada por su sucesora.

"Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta electa de México y futura comandanta suprema de las Fuerzas Armadas", dijo Morales al saludar al presidium.

"Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos y también, como dijo mi compañero, próxima comandante suprema de las Fuerzas Armadas", agregó Ojeda sobre la primera mujer en la historia que ocupará la Presidencia de México, un cargo que legalmente la pone al frente de las Fuerzas Armadas.

López Obrador también celebró el acontecimiento, incluso hizo eco de lo que advirtió durante la campaña -en la que recibió varios llamados de atención del INE para no inmiscuirse-, de que si ganaba la Oposición cancelarían el reparto de dinero el programas sociales.

"Si no hubiese pasado eso (que ganara su candidata), si no, mejor dicho, si no se hubiese logrado este triunfo, sí tendría yo preocupación", dijo.

"Si no se hubiese triunfado, a lo mejor iban a darle marcha atrás, iban a tratar de quitar los programas de Bienestar, pero por fortuna, el pueblo que es sabio supo decidir porque continúe la transformación".

El Presidente y su sucesora llegaron a Matías Romero en un viaje especial del Tren Interoceánico, un proyecto aún inconcluso en su renovación, sin las dos vías prometidas y sin el corredor industrial anunciado. Tomaron el tren en Jáltipan, al sur de Veracruz, a las 15:00 horas y arribaron tres horas después.

Sheinbaum se comprometió a terminar los proyectos inconclusos del Presidente.

"Hoy vengo aquí a comprometerme con ustedes, a decirles que no solamente vamos a guardar el legado del Presidente, sino que vamos a regresar aquí inaugurar estas grandes obras y el mejor legado que puede haber es continuar y avanzar con la Cuarta Transformación de la vida pública de México", sostuvo.

Al final, los dos continuaron su camino hacia Salina Cruz, el otro punto del Interoceánico que sale de Coatzacoalcos.