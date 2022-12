Reclaman por meningitis: 'se está muriendo tanta gente'

"Se está muriendo tanta gente, yo no sé por qué no los han agarrado, por qué, por qué", demandó alzando la voz una de las familiares.

Vela Valenzuela contestó: "¡Quiero dar una respuesta, pero no dejan hablar".

"¿Y qué ganamos? A ver, denos la respuesta", contestaron los familiares reunidos en una mesa, de acuerdo con un video en poder de Reforma.

Durante la reunión, el funcionario aseguró a los familiares que existen avanzadas investigaciones que permitirán encontrar culpables.

Sin embargo, reconoció que aún no los hay porque se trata de procesos que jurídicamente deben estar bien sustentados, pues ante un error se interponen amparos que permitían a los señalados salir de la cárcel.

No obstante, los familiares no quedaron convencidos.

"La mayoría de las pacientes están viniendo del Hospital del Parque y el Hospital del Parque tiene un responsable, tiene un dueño y ¿dónde está el dueño?, ¿dónde está el responsable? Libre", dijo una inconforme.

"En un restaurante hay un dueño y si la comida está contaminada contra quién se van a ir, contra el dueño, y debe de estar en la cárcel mientras salga el responsable de quién contaminó esa comida, no se van a esperar a que ande el dueño por donde quiera hasta que el mesero salga, pues no, obviamente se pela, de pendejo se queda".

Nuevamente, el Secretario de Gobierno pidió la palabra: "Permítanme hablar, no habló tres palabras cuando me callan. Le estoy diciendo que la investigación se debe sustentar jurídicamente bien, porque si nosotros por acelerarnos establecemos una orden de aprehensión y no se justifica el proceso jurídicamente como debe de ser, con un amparo no la tumban y salen fuera".

En la reunión también participó la Fiscal General del Estado de Durango, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, quien tampoco logró convencer a los familiares con sus argumentos, aunque se comprometió a encarcelar a los culpables.

"Todos, no nada más yo, yo quiero al dueño del Hospital del Parque tras las rejas y es del modo que te vamos a creer. Se va a ir. Eso es lo que ustedes están dando chance, que todos los dueños de los hospitales salgan de aquí, por qué, porque no es gente que les duela a ustedes y todas queremos justicia", le dijo una de las familiares a la Fiscal.

Otra familiar fue más directa con De la Garza Fragoso: "¿Cuándo mete a esos cabrones al bote?".