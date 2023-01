Ministra Yasmín Esquivel rechaza renunciar a su cargo tras el plagio de su tesis

Esquivel ha defendido con unas escuetas declaraciones a su llegada al Tribunal que no tiene por qué avergonzarse, y ha rechazado de manera rotunda la resolución expuesta por la Universidad Nacional Autónoma de México, que concluyó que la tesis realizada por la ministra en 1987 fue una copia "sustancial" de otra presentada en 1986 por el exalumno de la Facultad de Derecho Édgar Ulises Báez.

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Yasmín Esquivel ha rechazado abandonar su puesto como funcionaria pública tras la polémica en torno al plagio de su tesis:

"Participaré en la sesión de hoy y en todas las subsecuentes. Y hoy, más que nunca, por la seguridad de las personas".

Esquivel ha defendido con unas escuetas declaraciones a su llegada al Tribunal que no tiene por qué avergonzarse, y ha rechazado de manera rotunda la resolución expuesta por la Universidad Nacional Autónoma de México, que concluyó que la tesis realizada por la ministra en 1987 fue una copia "sustancial" de otra presentada en 1986 por el exalumno de la Facultad de Derecho Édgar Ulises Báez.

En sus breves palabras para Milenio, Esquivel ha argumentado que no fue notificada de ningún dictamen ni de ninguna acta por parte de la entidad, por lo que ha continuado defendiendo la autoría de su trabajo: "No existió un procedimiento, no hubo una valoración de las pruebas que determinan contundentemente que la tesis es de mi autoría".

El Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, institución que pertenece a la UNAM, fue la encargada de hacer el peritaje de ambas tesis, tras valorar "elementos de construcción, desarrollo, estilo, contenido, temporalidad, congruencia y manejo de la información de ambas tesis, así como el análisis de los archivos físicos y digitales institucionales y la documentación exhibida por las partes involucradas".

La copia de la tesis por parte de Esquivel ha abierto la controversia sobre la posibilidad de retirarle el título de Derecho. Este lunes la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha devuelto a la UNAM el caso. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ha aclarado que la SEP no está facultada para realizar la cancelación del título.

"No está facultada la Dirección General de Profesiones para cancelar ningún título, en todo caso, puede cancelar el registro de un título, pero tiene que haber una resolución judicial o una inhabilitación, cosa que no ha cumplimentado la UNAM", ha mencionado desde Palacio Nacional.

Las declaraciones de la ministra Esquivel llegan después de unas semanas del comienzo de una polémica que ha llegado a salpicar, incluso, a la propia UNAM. La profesora encargada de la tutoría de la tesis de la ministra —y de la de Báez— negó las acusaciones que se dieron sobre el caso, e incluso tildó la denuncia contra Esquivel como "un ataque hacia las mujeres", así como de "cosa tonta e inverosímil". EL PAÍS pudo comprobar que Rodríguez asesoró al menos seis tesis plagiadas entre 1986 y 2010. Además, identificó otro trabajo idéntico al de 1986 (realizado por Báez), presentado en 1993 y revisado por otra tutora distinta.