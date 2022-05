Rechaza papá de Yolanda versión de suicidio

Monterrey, México.- Para Gerardo Martínez, padre de Yolanda Martínez Cadena, su hija fue víctima de feminicidio y no de un suicidio, como apunta la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

"Aquí quiero yo principalmente lavar el nombre de mi hija, porque dijeron que se fue por su propia voluntad", expresó.

"Pero aquí manifiesta la autopsia que no fue suicidio, fue feminicidio, es cuestión de recabar si fue por golpe, si fue por alguna sustancia, pero todo está en investigación".

Aseguró que los peritos acudieron de manera voluntaria a apoyarlo, aunque aún no se han identificado públicamente.

"Vinieron de manera gratuita para que yo no me quede con ninguna duda y para saber si hay delincuencia", dijo.

"Aquí les digo que mi hija sí anduvo desesperada porque venía próxima la fiesta de mi nieta y ella quería de alguna manera generar algún dinero para apoyar de su parte lo que a ella le correspondiera".

"Pero no logró llegar porque andaba buscando trabajo y alguien me le puso el pie, ya no llegó".

Anticipó que Yolanda Martínez tendrá una velación hoy abierta al público durante unas cinco horas, posiblemente en las Capillas del Carmen, en la Avenida Constitución, y luego habrá una caravana que se dirigirá a un panteón del municipio de Juárez, aún por confirmar.