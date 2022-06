Rechaza Obrador amenazas contra ´Alito´

"No es cierto, no me meto en eso, nunca lo he hecho, es un asunto de principios, de ideales, de moral, y tiene que ver con la polémica que existe y además estamos en vísperas de las elecciones, pero yo no me meto en eso", dijo.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que tiene cerca de dos o tres años que no plática con el senador Manuel Velasco, "lo saludé el día de la inauguración del Aeropuerto Felipe Ángeles".

"Lo que dice el dirigente del PRI es que el mensaje habría llegado a través del secretario de Gobernación que lo instruyó para amenazarlo a través de Manuel Velasco", se le señaló.

"No, no, ahí son otras cosas, ahí se tratan de otros asuntos", contestó.