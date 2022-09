Rechaza ex mando declarar contra Murillo Karam

Pero poco después de salir de prisión, en abril pasado, el ex mando policiaco fue llamado a declarar por la Fiscalía General de la República (FGR) y ya no ratificó sus dichos, informaron funcionarios del Gobierno Federal.

Esta es una de las razones por las que su testimonio no fue considerado ni siquiera en la solicitud de la orden de aprehensión contra el ex titular de la PGR, el pasado 17 de agosto, para no debilitar el caso ante los tribunales en las futuras etapas procesales, explicaron las fuentes consultadas.