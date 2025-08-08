Obtienen 40 mdp en primera subasta del sexenio

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la primera subasta electrónica del Gobierno de Claudia Sheinbaum se recaudaron 40 millones 950 mil 471 pesos a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).

Mónica Fernández, titular del INDEP, dijo que 867 personas participaron activamente en la puja por la puja en la que se pusieron a la venta más de 145 mil bienes.

Durante la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria dijo que se logró vender el 73 por ciento de lo que estaba dispuesto en el catálogo.

"Pusimos a subasta 145 mil 657 bienes, de estos, tenemos ofertas firmes, con pago de garantías y con ganadores de esta subasta, de 107 mil bienes, lo que hace un aproximado del 73 por ciento de los bienes que subastamos, fueron vendidos o están comprometidos para el pago, ya nada más", dijo.

De los bienes subastados, 107 mil 49 fueron específicamente de bienes muebles.

Fernández destacó que se trata de una venta significativa porque en anteriores subastas se habían recaudado montos entre 5 y 7 millones de pesos.

"Creemos, Presidenta, le quiero decir que estamos contentos porque en relación a subastas anteriores con un mayor número de bienes, los promedios de ventas habían sido de 6 millones, de 7 millones, de 5 millones.

"Y creemos que ahorita hubo una muy buena respuesta, y bueno, gracias a que fue difundido aquí en la rueda de prensa también se logró la participación y muchas más personas interesadas", añadió.