AMLO ironiza sobre huelga del Poder Judicial

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador ironizó este martes sobre el paro anunciado en el Poder Judicial al considerar que, gracias a esa protesta, los juzgadores dejarán de liberar a los criminales.

Durante su conferencia mañanera, el Mandatario federal sostuvo que a los ciudadanos simplemente no les importará la huelga anunciada.

"Han decidido los del Poder Judicial irse a una huelga, a la mayoría de los mexicanos no les va a importar, yo les diría con toda franqueza y respeto, hasta nos va a ayudar.

"Que si no están los jueces ministros y magistrados en activo, tenemos por lo menos la garantía de que no van a dejar libres a delincuentes del crimen organizado y como no van a estar trabajando los juzgados tampoco va a haber libertad para delincuentes de cuello blanco", dijo.

En una nueva demostración de fuerza y como parte de su oposición a la reforma judicial que impulsa el Gobierno federal, Jueces y Magistrados de todo el País anunciaron anoche, tras una votación, un paro nacional a partir del primer minuto del miércoles.

Ayer arrancó la resistencia contra la iniciativa que busca la elección por voto directo y en urnas de Jueces, Magistrados y Ministros.

Horas antes de que concluyera la votación de los impartidores de justicia, el personal de base empezó a cerrar las sedes del Poder Judicial de la Federación en la CDMX y en otras 17 entidades, como el Edomex, Jalisco, Morelos, Puebla, Zacatecas y Nuevo León.

Esta mañana, en Palacio Nacional, AMLO consideró que los trabajadores están en su derecho de manifestarse, por lo que podrán protestar con plena libertad.

Sin embargo, advirtió que los propios inconformes están conscientes de que el paro viola la ley, aunque el encargado de sancionarlo sería el propio Consejo de la Judicatura Federal.

"Ellos saben que es ilegal lo que están haciendo o lo que van a hacer, pero no nos corresponde a nosotros sancionarlo, le corresponde al Consejo del a Judicatura; es decir, al mismo Poder Judicial. Pero aun, si nos correspondiera a nosotros, se garantiza el derecho a disentir y el derecho a la huelga", mencionó.

El titular del Ejecutivo federal manifestó que la única preocupación que le genera el paro de labores es la posible tardanza de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver el adeudo fiscal por 25 mil millones de pesos de Grupo Salinas.

"La única cosa que me preocupa es que tienen ahí guardado un expediente de 25 mil millones de pesos. Ese quisiera que le dieran curso, pero -por lo demás- no va a suceder nada, no pasa nada. Y, por lo que a nosotros corresponde, respeto absoluto a su huelga, libertad", agregó.