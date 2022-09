Ratifica Comisión de Presupuesto recorte al INE

Con 29 votos a favor y 22 en contra, la Comisión presidida por el morenista Erasmo González Robledo aprobó el dictamen que confirma la bolsa de recursos aprobada en noviembre de 2021 como parte del Presupuesto de Egresos para este año.

"La Cámara de Diputados, en ejercicio de sus facultades exclusivas y atendiendo los resolutivos de la sentencia dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, referente a la controversia constitucional 209/2021, reitera su decisión respecto al monto de los recursos aprobados al Instituto Nacional Electoral", indica el dictamen que fue turnado a la Mesa Directiva.

En junio pasado, la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el presupuesto del INE para 2022 y tras advertir un reducción de 4 mil 913 millones de pesos sin motivación alguna, ordenó a la Cámara de Diputados emitir uno nuevo o bien fundamentar el recorte.

Durante la discusión del dictamen, el diputado del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, calificó como errónea la resolución de la SCJN y reiteró que su bancada avala el dictamen, toda vez que el INE resulta muy caro al pueblo de México.

"La Suprema Corte no tiene la razón. Nosotros debemos exigirle cuentas claras al INE , porque crea fideicomisos multianuales, cuando los Magistrados se retiran reciben grandes cantidades, no cumplen con la ley de austeridad y han mantenido sus sueldos altos, por eso respaldamos el dictamen y así lo haremos en el pleno", afirmó.

El petista consideró que la democracia en México es cara porque existe una gran desconfianza en el árbitro electoral y mientras esta situación no se revierta debe garantizarse que éste no gaste en exceso.

La vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores, calificó el dictamen como un documento deficiente, porque no cumple con el mandato de la SCJN de motivar y fundamentar el recorte aprobado por la Cámara de Diputados en noviembre pasado.

"Buena parte del texto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se dedica a explicar las atribuciones de la Cámara de Diputados para aprobar el Presupuesto de Egresos, así como de modificar las solicitudes presupuestales de los órganos constitucionalmente autónomos. Este tema no fue objeto de la controversia constitucional. El INE nunca cuestionó esa atribución de la Cámara de Diputados sino haber hecho un recorte sin análisis, fundamentación y motivación", expresó.

Flores dijo que no es correcto comparar el presupuesto de 2016 con el de 2022, porque aunque en ambos años se organizaron elecciones en el mismo número de estados, en el presente ejercicio fiscal el Instituto tuvo que presupuestar los ejercicios de revocación de mandato y consulta popular, figuras aprobadas en 2019.

La priista Blanca Alcalá coincidió en que el dictamen resulta insuficiente, porque no fundamenta debidamente el recorte al INE.

Alcalá advirtió que la reducción presupuestal al árbitro electoral debilita la democracia y adelantó el voto el contra de su bancada una vez que el dictamen llegue al pleno.

"Hay múltiples formas de debilitar a las instituciones, una es la intromisión, la descalificación pertinente y la tercera, quizá las más silenciosa, pero la más efectiva es debilitar sus presupuestos. Me parece que al estar debilitando al Instituto Nacional Electoral (...) estamos debilitando lo que todas y todos en este recinto estamos proponiendo: la democracia", señaló.

La panista Margarita Zavala dijo que no es válido que la Cámara de Diputados apruebe una ley que amplía las facultades del INE y meses después le niegue los recursos para llevar a cabo éstas.

"¿Se vale que el Congreso de México, el Poder Legislativo pueda establecer una obligación legal y, sin embargo, intencionalmente eliminar los recursos económicos para llevar a cabo esa facultad legal? ¿Será válido que un Congreso expida una ley y meses después no permita su ejecución porque no asigna los recursos suficientes? Yo creo que no es válido", dijo.