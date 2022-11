Quitar INE a oligarquía, pide AMLO; 'Córdova da pena ajena'

CIUDAD DE MÉXICO .- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no busca desaparecer al INE , sino quitárselo a la oligarquía antidemocrática y corrupta.

Además, durante la mañanera, López Obrador afirmó que el titular del instituto, Lorenzo Córdova, da pena ajena, pues ocultó información de encuestas en que la mayoría opta porque los consejeros electorales sean elegidos por el pueblo.

Al iniciar su conferencia, el Mandatario arremetió contra "los defensores del INE", pero afirmó nadie busca desaparecer el organismo.

"Ya que hablo de anti democracia, imagínense lo que hicieron los del INE, para los defensores del INE, me tocó ir hace como dos o tres meses por Las Lomas y en las casas: 'yo estoy con el INE', 'yo estoy a favor del INE', 'yo no quiero la desaparición del INE'. Pues nadie desaparece o va a desaparecer al INE, lo que se quiere es que el INE ya no esté en manos de la oligarquía antidemocrática, corrupta", indicó.

"Que a través de los partidos nombraban a los consejeros del INE, gente sin principios, sin vocación democrática y nombraban también a los magistrados del Tribunal electoral. Enviamos una iniciativa de reforma al Congreso, que está debatiéndose, para qué a estos representantes del INE y del Tribunal los elija el pueblo de manera democrática, que el Ejecutivo presente 10, 20 candidatos, que el legislativo 10, 20 candidatos, mujeres, hombres de inobjetable honestidad, que el Judicial 10 o 20 y que de esos 60, mitad mujeres, mitad hombres, el pueblo decida quién, los que tengan más votación".

Y después, aprovechó para sacar el tema de la encuesta y criticar al presidente del INE

"Pero ayer se dio a conocer que guardaron una encuesta que ellos pagaron, sí, dos", soltó.

"Una creo que a principios de año y otra en septiembre y no dieron a conocer los resultados y como los resultados no les favorecían, ocultaron información y ayer sale el presidente del INE, que da la verdad pena ajena, a decir que pues eso era hace dos meses, pero que ya las cosas desde luego han cambiado, porque no estaba en debate todavía el tema de la reforma electoral".