Xóchitl Gálvez niega que ex publicista de EPN esté en su equipo

CIUDAD DE MÉXICO

"El día de hoy, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia ´mañanera´ desde el Estado de Tabasco, aludió que el publicista, Alejandro Quintero, es parte del equipo de la pre candidata Xóchitl Gálvez, aseveración que es falsa, ya que el señor, no labora, ni tiene injerencia alguna con la precampaña ni con la precandidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México", indicó el equipo de Xóchitl Gálvez.

AMLO: Regresó Alejandro Quintero, ex publicista de Peña Nieto y cerebro en contra de nosotros

Al asegurar que "la publicidad ya no funciona" y por eso ya no invierten los candidatos para publicitarse, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Alejandro Quintero, ex publicista del exmandatario Enrique Peña Nieto, "regresó" de cara a las elecciones de 2024 y ahora es "el cerebro" en su contra.

En su conferencia mañanera de este martes 2 de enero en Tabasco, el presidente López Obrador declaró: "Ahora estoy viendo que está regresando un señor que le hizo la campaña a Peña Nieto, que fue exitosa porque tenía Televisa y a todos los medios".

"Un señor que le hizo la campaña al licenciado Peña Nieto, que fue exitosa la campaña publicitaria porque tenía a Televisa y a todos los medios. Ya sé que regresó con; es el cerebro ahora en contra de nosotros, no voy a decir para quién trabaja porque nos pueden cepillar.

"Todavía, en el sexenio pasado estuvo de asesor y era de los que pasaba la charola a los potentados, a millón de dólares por potentado para la guerra sucia en contra mía", declaró al asegurar que Quintero tenía "tanto poder" en Televisa y "todo el manejo publicitario" de la televisora.

Alejandro Quintero, ex ejecutivo de Televisa, es considerado el gran artífice de la campaña que llevó a la presidencia a Peña Nieto en 2012.