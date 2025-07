Efraín Juárez respalda titularidad de Rodrigo Parra con Pumas

Pumas de Efraín Juárez sufrieron una derrota (2-3) más que dolorosa, a manos del Pachuca, porque dejaron escapar la ventaja en dos ocasiones.

A pesar de que se adelantaron en el marcador, no supieron cuidarlo y fueron remontados por los Tuzos en el estadio Olímpico Universitario.

Los dos primeros goles del conjunto de Jaime Lozano cayeron tras dos evidentes equivocaciones de Rodrigo Parra, quien recibió la oportunidad de repetir en el 11 titular auriazul, pero no respondió a la confianza.

Sin importar los dos graves errores que costaron bastante caro, Efraín Juárez no dudó en respaldar a su joven portero y pidió que se la tenga paciencia porque "los errores son parte de su crecimiento".

"Asumo toda la responsabilidad, nada [contra] el niño; déjenlo en paz, por favor. No conozco a ningún portero en el mundo que no la haya cagado. Estoy muy contento y orgulloso porque es un chiquito de 17 años y [utilizarlo] es decisión meramente mía", declaró.

En conferencia de prensa pospartido, el director técnico de los Pumas reconoció que Rodrigo Parra cometió "errores muy puntuales que afectaron" directamente en el marcador, pero que seguirá creyendo en él porque tiene las cualidades necesarias para resguardar la portería universitaria.

"Me quedo con la valentía de querer recortar después de venir de un error, eso es calidad y personalidad. Está en una posición donde no te puedes equivocar porque, si te equivocas pasa lo que pasa, pero es parte de su crecimiento, desarrollo y aprendizaje. Cuesta, duele, pero la verdad no pasa nada. No hay más que decir", sentenció Efraín Juárez.

El timonel auriazul aceptó que utilizar al joven portero no estaba dentro de sus planes, pero que la salida de Alex Padilla provocó que se viera con la necesidad de lanzarlo al ruedo sin tener experiencia como profesional, aunque ha seguido de cerca su proceso en fuerzas básicas.

"Es una situación que no la teníamos contemplada porque la posición la teníamos [cubierta], pero vinieron de España y se llevaron al portero titular. Mi decisión no es de ahora, lo vengo viendo desde la temporada pasada, me lo llevé a la pretemporada y jugó todos los partidos", manifestó para respaldar a Rodrigo Parra.