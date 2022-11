"El pueblo es mi ángel de la guarda": AMLO ante amenazas de muerte

En conferencia de prensa y a pregunta expresa sobre la existencia de una carpeta de investigación por una amenaza de muerte en su contra, el jefe del Ejecutivo federal llamó a sus opositores a no odiar y recordar las enseñanzas de Gandhi, Nelson Mandela y de Martin Luther King de que la violencia no es el camino.

"Y ya saben, es que la libertad no se implora, se conquista y vamos hacia adelante, todos, todos y en santa paz. Esa es la enseñanza de Gandhi, de Mandela, de Luther King, la no violencia, ese es el camino, la fuerza de la razón. Entonces vamos hacia delante, y no odiar, no vernos como enemigos, vernos como adversarios, y decía yo como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir y muchísima gente, yo creo que todos los seres humanos son buenos, todos", dijo.