Hace Jalisco consulta para prohibir celulares en escuelas

GUADALAJARA, Jalisco.- A través de la Consulta Digital 2025 "Proyecto Educativo Jalisco 2030", la Secretaría de Educación estatal (SEJ) someterá a debate la posible prohibición del uso de teléfonos celulares al interior de las escuelas, informó el titular de la dependencia, Juan Carlos Flores Miramontes.

"El tema del uso de celulares se tiene que dialogar y hoy lanzamos esta consulta digital donde vamos a poder escuchar a todos los papás, sus opiniones y los distintos matices () abrimos un apartado especial para la consulta sobre el uso de celulares porque queremos escuchar todas las inquietudes de los papás", expuso.

Tras la prohibición de dichos dispositivos en los planteles de Querétaro, en Jalisco se ha planteado la posibilidad de replicar la medida.

Incluso durante mayo, la diputada de Morena, Brenda Carrera, así como el diputado del Partido Verde, José Guadalupe Buenrostro, presentaron al Congreso local sus respectivas propuestas al respecto.

Carrera plantea reformar la Ley de Educación estatal para prohibir el uso del teléfono, mientras que Buenrostro, propone modificar esta misma ley con el propósito de establecer parámetros para el uso de dispositivos tecnológicos en las escuelas.

Flores Miramontes aclaró que, aunque se realizará la consulta, dependerá de las y los legisladores si el uso de celulares se restringe.

"Eso es algo que decide el Congreso, ahí están valorando eso, y nosotros evidentemente aplicamos la normatividad que está vigente. Hoy no están restringidos, pero nosotros le apostamos mucho a la formación, a final de cuentas un niño o un joven no puede llevar un celular a la escuela si su papá no se lo compra", dijo.

La consulta va dirigida a docentes y personal académico de los planteles, a docentes en formación, estudiantes de sexto de primaria, de secundaria y preparatoria y para la población en general.

El formulario estará disponible el sábado 21 de junio y en él también se preguntará acerca de las necesidades de los planteles y del modelo de educación para mejorar la formación de las y los alumnos.

¿Dónde puedo participar en la consulta?

Docentes y Personal académico: https://forms.gle/PLR7bAAvqGiJmzoQ8

Docentes en formación: https://forms.gle/T8Fq4J37tA7VDhE98

Estudiantes de sexto de primaria, secundaria y preparatoria: https://forms.gle/e8oZEZjx5ipMRhET6

Participación ciudadana: https://forms.gle/mSiy6X2Uv1jn6Q6G9