Defiende aeropuerto protocolo de revisión a jesuita

GUADALAJARA, Jalisco

El Aeropuerto Internacional de Guadalajara aclaró que no existió el cobro de la tarifa por derecho de acceso a zona federal que marca la ley, ya que validaron que sus acciones no tenían fines comerciales. Agregaron que se realiza ese protocolo de revisión con la finalidad de evitar servicios no regularizados y resguardar la seguridad de los usuarios.

Al concluir su comunicado lamentaron lo sucedido con el padre Quezada y sus acompañantes.