Protestan en casa de Sandra Cuevas

En ese sentido, un juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, otorgó medidas de protección a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, su familia y su domicilio de manera urgente a partir de hoy.

NO VOLVERÁN

La alcaldesa aseguró que ya tomó una decisión y los sonideros no regresarán a la Alameda de Santa María la Ribera, a pesar de que se manifiesten todos los días frente a su domicilio.

Cuevas aseguró desde su departamento, a donde un grupo de reporteros pudo pasar, que los sonideros no regresarán a ese lugar emblemático debido a las quejas vecinales por el ruido y porque, además, se detectó la ilegal venta de bebidas alcohólicas.

"A mí no me mueven en absoluto, por mí se pueden manifestar los domingos que quieran y si quieren también sábados y de lunes a viernes, pero la decisión no va a cambiar. Yo les ofrecí la Casa de Cultura que está a unos metros, el Deportivo Cuauhtémoc para que fueran a bailar y pusieran el sonido al volumen que quisieran, tampoco estuvieron de acuerdo", apuntó.

La alcaldesa detalló que no aceptaron estos lugares porque uno de los sonideros se dedica a vender bebidas alcohólicas en bolsitas y "grapas", además de que exigía una cuota a los visitantes.

"Por eso les digo nuevamente que mi decisión no va a cambiar, y pueden seguirse manifestando, pero el sonido no va a estar permitido más en la Alameda de Santa María la Ribera. Los parques, plazas y jardines los estamos recuperando y no son para tener sonideros, para eso hay otros espacios como La Ciudadela", abundó.