Blindan Palacio de Gobierno de Zacatecas por marcha del 8M

ZACATECAS, Zac.- A un día de la marcha por el Día Internacional de la Mujer en Zacatecas, las autoridades del gobierno estatal y eclesiásticas, así como comerciantes iniciaron con el blindaje con grandes protecciones de metal en el Palacio de Gobierno, la Catedral Basílica y varios edificios del Centro Histórico.

Por su parte, el Movimiento Feminista de Zacatecas desde hace días ha exigido al gobierno de David Monreal Ávila que esta marcha esté libre de represión, sin policías y sin vallas, sin embargo, al enterarse que la autoridad este sábado aplicará el "Protocolo para la Atención y Gestión de Manifestaciones y Protestas de Mujeres" que contempla a un grupo llamado "Chalecos Naranjas", integrado por servidoras públicas de varias dependencias, las feministas emitieron un nuevo comunicado para rechazar esta acción, al considerar que "es un nuevo intento de infiltrarse e incitar a la confrontación".

En el manifiesto se precisa que este protocolo no fue consensado con las colectivas zacatecanas y, de esta manera, argumentan que no se atiende la recomendación 272/2024 de la CNDH, y señalan al Estado como "agresor, omiso y negligente (...), al no salvaguardar los derechos de las mujeres", tras considerar que "ahora pretende obligarlas como trabajadoras a confrontarse con el movimiento feminista".

Además, refieren que para esta marcha 2025, en Zacatecas se contará con la representación de mujeres del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como observadoras de la CNDH y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Cabe mencionar que este choque del Movimiento Feminista de Zacatecas con la autoridad estatal se debe a que, en la movilización del año pasado, grupos antimotines policiales realizaron una serie de detenciones arbitrarias, cuyas acciones derivaron en una recomendación a las autoridades gubernamentales por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Esto generó que hace días, las feministas exigieran al gobierno que no hubiera policías en la marcha, al considerar que "no existe la garantía de que no se repitan los hechos de tortura registrados en 2024".

Por su parte, el gobierno estatal, a través de un comunicado, informó que este sábado se implementará dicho protocolo que contempla a las "Chalecos Naranjas", conformada por "servidoras públicas voluntarias".

Se menciona que "no tendrán funciones coercitivas ni de intervención policial; su papel es preventivo, mediador y orientador", y que este protocolo se construyó en colaboración con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Respecto a las protecciones de metal que se han colocado en Palacio de Gobierno y en Catedral, autoridades informaron a EL UNIVERSAL que, esta acción se respalda, porque recibieron solicitudes del Centro INAH Zacatecas y de las autoridades eclesiásticas para resguardar estos edificios; aseguran que los demás edificios fueron cubiertos es por determinación de los comercios.

Cabe mencionar que las feministas también reprocharon las omisiones de las autoridades al no cumplir con lo mandatado en la recomendación de la CNDH, ya que el gobierno estatal no ha emitido ninguna disculpa pública.

Asismimo, la mañana de este viernes, el ayuntamiento capitalino ya ofreció una disculpa institucional para las 17 víctimas que sufrieron las represiones el año pasado, ya que también era otra de las autoridades señaladas en la recomendación de la CNDH.