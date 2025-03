Protesta de la CNTE en varios estados de México

Ciudad de México.- Integrantes de la CNTE realizan diversas acciones de protesta en varios estados de la República, donde exigen a la Presidenta Claudia Sheinbaum cambios a la Ley del ISSSTE que les otorguen pensiones justas.

En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los maestros marchan hacia el centro, donde al igual que sus compañeros movilizados en la Ciudad de México, instalarán un plantón como parte del paro programado para los días 19, 20 y 21 de marzo.

"¡Abrogación de la Ley del ISSSTE 2007!", "¡Rechazo total a la iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE de 2025!", "¡Abrogación de la reforma educativa Peña-AMLO!", se lee en la manta de color rojo y negro desplegada en la vanguardia del contingente.

"¡Ni UMA´s, ni afores, sistema solidario de pensiones!", "¡Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden!", gritan a su paso.

El secretario general de la CNTE en Chiapas, Isael González Vázquez, quien ayer estuvo en la Capital del País en una reunión en Presidencia, pidió esta tarde a las bases estar preparadas para un paro indefinido en caso de no tener respuesta satisfactoria a sus demandas.

"De no haber solución a la demanda principal, la CNTE prepara condiciones para estallar el paro indefinido. Nuestras demandas principales: abrogación de la reforma del ISSSTE que hizo Calderón en 2007, ¡abrogación!", enfatizó.

"Recientemente la Presidenta envió una iniciativa que no resuelve en nada la demanda principal, la otra demanda es la reforma educativa de Peña Nieto y de Obrador del 2019, si bien es cierto, quitaron lo punitivo, no rescataron el papel del sindicato en la defensa de los derechos de los trabajadores, dos demandas fundamentales".

El dirigente agradeció la atención de la Presidenta Sheinbaum y el retiro de la iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE, pero insistió en que es insuficiente.

"La Comisión (Nacional Única de Negociación) no fue (a CDMX) para aceptar sólo esa propuesta (...) serán las bases las que decidan qué es lo que sigue. Si bien es cierto retira la iniciativa, no presenta una nueva iniciativa que contemple la jubilación a los 28 y 30 años de servicio, sin tomar en cuenta la tabla de edades, la jubilación solidaria y el cálculo de la pensión en salarios mínimos, son tres principales aspectos que pedimos que contemple su iniciativa", expuso.

"Retiró una iniciativa, pero no presenta otra y no asume mayores compromisos (...) dice que es para facilitar el diálogo y dice que no van a enviar otro documento sin que se consulte con los maestros, lo cierto es que fue la fuerza del movimiento quien la obligó a retirar esa iniciativa (...) la mesa de ayer con la Presidenta no fue para condicionar nuestro plan de acción, se dejó muy claro en la mesa, la CNTE sigue en su ruta".

En ese estado se realizó una mesa de diálogo tripartita, entre miembros de la CNTE de la Sección 7 de Chiapas, el gobierno estatal y representantes federales, donde se añadió la petición de al menos 3 mil plazas para docentes en el estado.

Desde el primer cuadro de la capital chiapaneca, desde sus casas de campaña, los docentes aguardan las indicaciones sobre las acciones a seguir, que dependerán del avance con las autoridades federales en la Ciudad de México.

El grueso de integrantes de la CNTE en Oaxaca, así como miembros de la dirigencia estatal acudieron al centro de la Ciudad de México para participar en las actividades de la Comisión Nacional Única de Negociación de presión al Gobierno federal para el cumplimiento de sus demandas.

No obstante, en diversas regiones de oaxaqueña, normalistas aliados de la Coordinadora colgaron mantas en las escuelas en apoyo a las exigencias de los profesores y en demanda de plazas automáticas.

En el centro de la capital del estado, embozados protestaron y señalaron la falta de la firma de la Presidenta Sheimbaum para sellar el compromiso de retirar la reforma a la Ley del ISSSTE y crear una justa, abrogar la Ley del ISSSTE del 2007 y eliminar la reforma educativa.

En Michoacán, la Sección 18 protesta frente a la Secretaría de Educación del Estado (SEE) de Michoacán, con sede en Morelia, edificio en el que se apostaron en accesos y salidas y evitan el paso de personal.

Además, convocaron a tomar edificios de finanzas y presidencias municipales.





LOS RECLAMOS

* Que se realice la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007

* Se implemente un sistema solidario de pensiones sin UMA´s ni afores

* Que se rescate el papel del sindicato en la defensa de los derechos de los trabajadores

* De no cumplirse sus demandas, procederán a un paro indefinido de labores

* Serán las bases las que decidan qué es lo que sigue, aseguran.