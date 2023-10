"Algo sencillo": Sheinbaum sobre protección que tendrá de Sedena

CIUDAD DE MÉXICO

En redes sociales, la aspirante presidencial recordó que se reunió con el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, para sugerirle apoyo de seguridad de cara al proceso electoral del 2024.

"Hace unos días me reuní con el general secretario de la @SEDENAmx Luis Cresencio Sandoval a quien agradezco me haya sugerido un apoyo para mi seguridad. Le planteé que fuera algo sencillo que no me impidiera estar cerca de la gente. Muchas gracias a él y al presidente @lopezobrador_", detalló Sheinbaum en redes sociales.