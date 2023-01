Ofrece Gobernador Jara protección a saxofonista

CIUDAD DE MÉXICO

"Vamos a platicar con ella, la estamos buscando, sé que ella estaba atenta y preocupada por este resolutivo, nosotros nos solidarizamos con su lucha y vamos a estar cuidando, vigilando, que no se cometan estos actos", aseguró.

"Sí, vamos a darle la protección, pero primero vamos a platicar con ella, ella nos dirá qué tipo de protección y de qué manera trabajaremos con ella".

En entrevista, Jara recordó que su Administración mantiene frenada, al menos por ahora, la liberación de Juan Vera Carrizal, autor intelectual del ataque con ácido a Ríos.

El Mandatario dijo que no han cumplido la resolución judicial que ordena la prisión domiciliaria para Vera por dos razones.

Una, que no existen las medidas de seguridad adecuadas en el domicilio señalado para que el individuo lleve su proceso en libertad bajo esa medida cautelar.

Y dos, que el Gobierno solicitó al Poder Judicial del estado la celebración de una nueva audiencia y la revisión del fallo, pues considera que fue una decisión equivocada.

"El señor Juan Antonio Vera Carrizal se encuentra detenido, aún, en la penitenciaría de Oaxaca, sigue ahí, lo que procede es que nosotros deberíamos ya tomar inmediatamente la resolución del juez, que no lo hemos hecho porque estamos solicitando una nueva audiencia para que se revise este caso", explicó.

"Nosotros informamos que no hay esas condiciones de seguridad. Nosotros ya revisamos que no hay condiciones en el lugar, el domicilio que nos ponen para que esté detenido, aprehendido, no hay condiciones".

Jara explicó que el lugar donde Vera cumpliría la prisión domiciliaria no guarda la "mínima garantía" de seguridad, además de estar muy alejado, por lo que se corre el riesgo de que pudiera escapar.

"¿El fallo huele a corrupción?", se le preguntó afuera de Palacio Nacional.

"Yo digo que sí, eso es y eso lo comenté también en su momento, públicamente. No estuve de acuerdo en lo que el juez resolvió en el caso de María Elena Ríos, me parece a mí que fue una decisión muy equivocada de parte del juez".

"Estoy solicitando al Presidente del Tribunal Superior del Estado de Oaxaca que se revise y cheque cómo se hizo uso de sus facultades para dar un dictamen de ese tipo".

La autopista a la costa, en seis meses

En otro tema, el Gobernador estimó que la carretera de la capital oaxaqueña a la costa estará lista en unos seis meses.

"Ya estamos viendo con la comunidad de San Vicente Coatlán para que se haga este camino y podamos tener y el flujo de obra que se requiere", mencionó.

"Yo espero que en seis meses ya tengamos terminada la autopista".