Defienden tiempos de elección judicial

Ciudad de México.- La presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, llamó a los candidatos al Poder Judicial a respetar la ley, pues, advirtió, guste o no, el diseño de proselitismo es el aprobado por el Congreso.

Aspirantes a juzgadores, como la Ministra Lenia Batres, criticaron al INE por imponer más limitaciones al proselitismo en las campañas que iniciarán de manera formal el próximo 30 de marzo.

“Esas son las cualidades y las condiciones de este proceso electoral. No me atrevería a pronunciar si es restrictivo o no, dada la particularidad de la elección, el diseño es éste y podrá haber quien lo considere restrictivo, pero podrá también haber quien lo considere justo.

“Entonces, de alguna manera, es ad hoc al diseño especial y novedoso de este proceso electoral. No sé si después de los resultados que se obtengan se van a poder hacer los ajustes al modelo, para ver qué resultó positivo, qué no, si tal vez pudo ser excesivo”, consideró.

Afirmó que los cerca de 4 mil candidatos a 881 cargos deben tener muy claras cuáles son las reglas y respetarlas.

“Si bien es cierto no son las mismas que en una elección federal, tienen acotada la participación, los recursos, entonces, hay que atenerse a lo que solamente está permitido.

“Tienen que hacer un esfuerzo por tener absoluta claridad, porque finalmente ahí hay aspectos que (los) ponen fuera de inmediato”, indicó.

Al cuestionarle si haría un llamado a los juzgadores en funciones para no aprovechar su cargo para hacer campaña, Soto aseguró que todos los aspirantes deben respetar la legislación por igual.

“Yo haría un llamado general, porque la ley es general, las prohibiciones son generales, no tienen más garantías ni más prohibiciones.

“Ahí el llamado es apegarnos, por supuesto, a la Constitución, a las leyes, a las reglas de este proceso electoral, que las conozcan muy bien, porque acuérdate que la ignorancia de la ley no te exime de la responsabilidad. Sea mucho, sea poco, es lo que establece la reforma”, indicó.

Afirmó que en el Tribunal hay “pocos” que dejaron sus cargos para contender por un puesto o asesorar a candidatos, en ambos casos, indicó, la legislación es clara en que las campañas para los juzgadores en funciones solo podrán realizarse fuera de los horarios laborales.

“La obligación es cumplir con los límites que se establecen cuando empiece la campaña. ¿Qué pueden hacer? Solamente fuera de los horarios laborales. No en horarios de labores y tendrán que pedir permiso o algo cuando vayan a hacer algo de campaña.

“Hay quien decidió presentar una licencia sin goce de sueldo y hay quien decidió renunciar para tener toda la libertad de competir y ver después si quedan en el cargo o si se reintegran, en fin, pero esta es una decisión de cada trabajador o trabajadora”, abundó.

Aclaró que en el Tribunal no hay licencias con goce de sueldo, porque sería inequitativo.

La ministra Lenia Batres, quien competirá en la elección por un cargo en la Corte, estuvo el fin de semana en reuniones masivas en dos entidades.