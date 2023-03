Propone que EU use drones contra cárteles

El exsecretario de Estado de EU, Mike Pompeo, propuso usar aviones no tripulados de forma unilateral para atacar posiciones de los cárteles del narcotráfico en México dado que, argumentó, el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador no busca eliminarlos.

Washington

En un artículo de opinión en el sitio de una organización conservadora conocida como Centro Estadounidense para la Ley y la Justicia (ACLJ, por sus siglas en inglés), Pompeo aseguró que la vía diplomática para empujar a que el Gobierno mexicano actúe contra los cárteles del narcotráfico no ha funcionado.

"Podemos asegurar nuestra frontera y proteger mejor al pueblo estadounidense de los cárteles de la droga. Por eso, como Secretario de Estado, sugerí que usáramos drones para atacar a los cárteles", dijo el ex funcionario de la Administración Trump y quien se especula sea candidato a la Presidencia por el Partido Republicano.

"Sabemos dónde están (los cárteles) y qué están haciendo. No debemos esperar a que el problema llegue a nuestra puerta para abordarlo. Si el Gobierno mexicano no puede o no quiere eliminarlos, debemos proteger al pueblo estadounidense".