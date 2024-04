Por cada peso que roben regresarán dos, propone Xóchitl

CIUDAD DE MÉXICO.- La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, advirtió que, de ganar las elecciones, los funcionarios corruptos, "por cada peso que se roben, van a regresar dos".

Durante un encuentro con mujeres en Huixquilucan ofreció que habrá una Fiscalía realmente autónoma, que de la mano de la Auditoría Superior de la Federación y del Inai, evitará la corrupción en su gobierno.

"Acabar con la impunidad, cárcel para los corruptos y por cada peso que se roben van a regresar dos, eso está clarísimo y ¿cómo lo vamos a hacer?, con una Fiscalía realmente autónoma, darle a la Auditoría Superior de la Federación la capacidad de investigar y castigar la corrupción, tenga dientes, aparte de que pueda decir: ´esta dependencia no me entregó la información'. Que haya sanciones para el funcionario que no entrega la información", detalló.

Acompañada de Enrique Vargas del Villar, candidato a senador y organizador del evento, Xóchitl Gálvez dijo que, de ganar, los integrantes de su gabinete se someterán a un análisis de su patrimonio y su gobierno será una caja de cristal.