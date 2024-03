Álvarez Máynez promete gobernar sin miras al pasado

CUERNAVACA, Mor.- Jorge Álvarez Máynez prometió que, de alcanzar la presidencia de México, a diferencia de los gobiernos de Morena y del PRIAN, él gobernará para las infancias y los jóvenes, sin miras al pasado.

"Yo no quiero discutir si era mejor el México de Luis Echeverría, con el que se identifica mucho este gobierno; el de López Portillo, con el que se identifica mucho este gobierno, o el de Peña Nieto, o el de Calderón, porque me parece que México merece mucho más, que tiene derecho a imaginarse un futuro distinto al que hemos tenido.

"Y que uno de los problemas que tenemos es que los políticos en México no ven hacia el futuro, hacia las próximas generaciones. Las personas tenemos para ellos rostro de voto, valemos porque votamos, por eso los gobiernos no invierten en las niñas y en los niños", planteó desde Cuernavaca, Morelos, durante su visita a la Universidad del Valle.

El candidato presidencial por Movimiento Ciudadano (MC) aseguró que uno de sus objetivos es mejorar el país para las futuras generaciones, que han sido olvidadas por todos los gobernantes y solo son valoradas como un voto más en las urnas.

Agregó que su proyecto de país está compuesto en su mayoría por propuestas para un futuro sustentable, seguro, con programas sociales que beneficien de forma integral a las infancias desde su nacimiento hasta que alcancen el nivel de estudios superiores y por propuestas de seguridad que no solo son punitivas, sino que concientizan sobre el origen del problema.

"Y si el mundo no está mejorando para las nuevas generaciones, si el país no está mejorando para las nuevas generaciones, entonces hay que ver hacia el futuro.

"(...) Yo no me puedo jubilar a los 55 años y que mi hijo le siga trabajando hasta los 80; yo no me puedo jactar de tener agua todo el tiempo, quedarme en la regadera 30 minutos escuchando música y que mi hijo no tenga agua todos los días o la vivienda que acabo de explicar tenemos que pensar en las próximas generaciones si eso también es prosperidad", declaró en la cuarta universidad que visita de las 50 que planea alcanzar durante su gira por el país.

El abanderado naranja reconoció que con este recorrido en universidades no aspira a que los jóvenes voten por él, sino a que conozcan sus propuestas y su trabajo, y lo comparen con el de las candidatas de "la vieja política".